16 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePrimo piano

Anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte, le parole del Sindaco Gualtieri

0
46

Si riceve e si pubblica

“Nel quinto anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte, le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno richiamato con forza il valore del suo esempio. Roma si stringe con affetto alla sua famiglia e alla comunità di Colleferro, condividendo la memoria di Willy e l’impegno a non dimenticare. Il suo gesto di coraggio e altruismo continua a indicare la strada di una società fondata sul rispetto, sull’inclusione e sul rifiuto dell’odio e della violenza”. Così, in una nota, il Sindaco di Roma Capitale e della Città Metropolitana, Roberto Gualtieri.

Articolo precedente
Tour Mondiale Vespucci: ritorno economico totale pari a 3,04 miliardi di euro

Ultimi articoli

Primo piano

Tour Mondiale Vespucci: ritorno economico totale pari a 3,04 miliardi di euro

Internazionale

NON PIÙ LA BANALITÀ DEL MALE MA IL BARATRO DELLA DISUMANITÀ E DELL’INDIFFERENZA: GAZA BRUCIA 

Eventi

“Uomini e Donne di pace in tempo di guerra”: musica, teatro, poesia e proiezioni al Granarone a Cerveteri per Emergency

Internazionale

Un appello da Ramallah: “16 e 23 settembre sciopero della fame globale contro il genocidio e la deportazione

Scuola

Il sindaco di Bracciano in occasione del primo giorno di scuola nell’Istituto Comprensivo 𝙏𝙤𝙢𝙢𝙖𝙨𝙤 𝙎𝙞𝙡𝙫𝙚𝙨𝙩𝙧𝙞 di via dei Lecci

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it