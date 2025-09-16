Anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte, le parole del Sindaco Gualtieri

Si riceve e si pubblica

“Nel quinto anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte, le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno richiamato con forza il valore del suo esempio. Roma si stringe con affetto alla sua famiglia e alla comunità di Colleferro, condividendo la memoria di Willy e l’impegno a non dimenticare. Il suo gesto di coraggio e altruismo continua a indicare la strada di una società fondata sul rispetto, sull’inclusione e sul rifiuto dell’odio e della violenza”. Così, in una nota, il Sindaco di Roma Capitale e della Città Metropolitana, Roberto Gualtieri.