

CREA (CIVICA ROCCA): “SOLIDARIETA’ E VICINANZA A TUTTA LA COMUNITA’ DI ANGUILLARA SABAZIA”

Si riceve e si pubblica

Questa mattina in occasione dell’inaugurazione della passeggiata, appena riqualificata, ad Anguillara Sabazia ho appreso la notizia che la notte scorsa è stata oggetto di atti vandalici che hanno devastato l’intera illuminazione. Si tratta di un gesto vile e inqualificabile, che non solo danneggia il patrimonio comune, ma ferisce l’intera comunità che aveva accolto con entusiasmo questo intervento di riordino urbano realizzato dall’amministrazione Pizzigallo.
Condanno con fermezza quanto accaduto e rivolgo un appello alle istituzioni e alle forze dell’ordine affinché si faccia piena luce sull’episodio, individuando i responsabili.
La nuova passeggiata rappresenta un luogo di incontro, socialità e bellezza.
È necessario che ognuno faccia la propria parte, promuovendo una cultura del rispetto e della cura dei beni comuni, affinché simili atti non si ripetano e il lavoro svolto non venga vanificato da pochi incivili.”
È quanto dichiara Mario Luciano Crea, capogruppo della Lista Civica Rocca al Consiglio Regionale del Lazio.
