9 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Il Mercato Storico di Civitavecchia sbarca sui social: online da venerdì 12 settembre le nuove pagine ufficiali

0
55
logo l'agone
Si riceve e si pubblica
Da venerdì 12 settembre saranno online le nuove pagine social del Mercato Storico di Civitavecchia, su Facebook e Instagram, a cui si affiancherà a breve anche il canale su TikTok.
L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Commercio del Comune di Civitavecchia con la collaborazione degli operatori del mercato, nasce con l’obiettivo di valorizzare e promuovere una realtà che da sempre rappresenta il cuore pulsante della città.
Le pagine, che porteranno il nome “Mercato Storico Civitavecchia”, racconteranno la vita quotidiana del mercato, le sue tradizioni e le sue attività, offrendo uno spazio digitale pensato per avvicinare ancora di più la comunità a questo patrimonio cittadino.
L’Amministrazione invita i cittadini a seguire le nuove pagine social, che saranno dedicate  alla diffusione di contenuti e aggiornamenti, così da garantire una comunicazione chiara e immediata sul nostro mercato storico.
Articolo precedente
Volare, coltivare, comprendere: come il pensiero critico rivoluziona la conoscenza all’IT Salvo D’acquisto
Articolo successivo
Riparte il “Piano Asfalti” del Comune di Cerveteri: nuovo manto per via Umberto Badini, via Rio dei Combattenti e Largo Almunecar

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it