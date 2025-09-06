IL CONSORZIO DÀ IL VIA AL SUO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PUNTI DI AFFACCIO LUNGO LA CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI BRACCIANO

Si riceve e si pubblica

Fin dal 2009 il Consorzio Lago di Bracciano, grazie ad un’integrazione della quota obbligatoria annua concessa dall’allora Provincia di Roma e proseguita fino a tutto il 2012, si è occupato inizialmente del ripristino dei punti di affaccio lungo la circumlacuale, per poi proseguire con la manutenzione annuale del verde. Successivamente al 2012, nonostante l’assenza di ulteriori contributi, il Consorzio ha comunque dato seguito alla realizzazione di tutte le opere di manutenzione necessarie al buon mantenimento dei punti d’affaccio, ricorrendo sempre a fondi propri, pur in presenza di risorse economiche limitate.

Alla fine del 2024, con la consapevolezza che i punti di affaccio presenti lungo la strada circumlacuale del Lago di Bracciano rappresentano non solo una preziosa risorsa paesaggistica per il territorio sabatino, ma anche una potenziale leva per la crescita dell’economia turistica dei Comuni rivieraschi, il Consorzio ha realizzato un ambizioso progetto per la realizzazione degli “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il ripristino dei punti d’affaccio esistenti lungo la strada circumlacuale del lago di Bracciano”.

Tale progetto è stato sottoposto, con successo, all’attenzione della Città Metropolitana di Roma Capitale, ottenendo un contributo straordinario di complessivi € 278.961,73 (di cui € 91.305,43 destinati ad un piano triennale di manutenzione del verde e pulizia, e € 187.656,30 per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della totalità dei punti di affaccio).

Grazie a questo contributo straordinario, il Consorzio ha potuto dare il via al suo progetto di riqualificazione, rendendo possibile, già da alcuni mesi, la manutenzione del verde e la pulizia dei punti di affaccio.

A breve inizieranno anche le opere di ripristino e messa in sicurezza di tutti i punti di affaccio esistenti, a partire dall’area di sosta denominata “Della Sedia” nel Comune di Anguillara Sabazia fino alla piazzola del km 17,00 (dove insiste un punto di affaccio di rilevanza archeologica portato alla luce nell’ambito del Progetto Sabatia Stagna e realizzato attraverso una collaborazione tra il Consorzio e l’Università di Siena).

La riqualificazione proseguirà con le aree di sosta di Vicarello e, infine, con quelle comprese tra i Comuni di Trevignano Romano ed Anguillara Sabazia. I punti di affaccio in questo tratto saranno realizzati per ultimi poiché necessiteranno dapprima di una serie di interventi radicali che vedranno coinvolto anche il Servizio Viabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale. Sarebbe infatti inutile e dispendioso intervenire su queste piazzole senza prima risolvere i gravi problemi causati dalle radici degli alberi, che rendono pericoloso il transito.

Ancora una volta, come già avvenuto per la riqualificazione dei pontili di attracco della Motonave Sabazia nei Comuni di Trevignano Romano ed Anguillara Sabazia, l’azione sinergica tra la Città Metropolitana di Roma Capitale ed il Consorzio Lago di Bracciano farà la differenza offrendo all’intero territorio un ambiente sempre più vivibile e più sicuro.