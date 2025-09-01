MUNICIPIO XV, TORQUATI: “LABARO, DOMANI COMMEMORAZIONE DEL VIGILE DEL FUOCO BORGHI MORTO NELL’ALLUVIONE DEL ’65”

Si riceve e si pubblica

L’appuntamento il 2 settembre alle 12 alla stele commemorativa della Stazione di Labaro

“A sessant’anni dalla sua morte, anche quest’anno con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la Comunità del Municipio XV, domani 2 settembre alle 12.00 ci ritroveremo davanti alla stele commemorativa della Stazione di Labaro, per ricordare Giampaolo Borghi, il Vigile del Fuoco ventenne morto durante l’alluvione di Prima Porta e Labaro del 1965 per portare in salvo la cittadinanza.

Medaglia d’oro al Valore Civile, il Vigile del Fuoco sarà ricordato come ogni anno con la deposizione di una corona, per mantenere viva la sua memoria e il ricordo di un terribile avvenimento che provocò tredici vittime e oltre quattromila evacuati.

Un sentito ringraziamento alla Sovrintendenza Capitolina che con Zetema Progetto Cultura ha provveduto alla pulitura e sistemazione del monumento, ad AMA che si è occupata alla pulizia dell’area circostante e agli Assessori Tatiana Marchisio e Marcello Ribera per aver seguito tutte le fasi dei lavori”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.