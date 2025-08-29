Miasmi percepiti a Cerenova, il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Indagini congiunte tra Comune, Asl Roma 4 e Acea Ato 2”

Si riceve e si pubblica

“Negli ultimi giorni ho ricevuto numerose segnalazioni, in particolar modo dai cittadini di Cerenova, relativamente cattivi odori che si intensificano soprattutto in orari serali. Sin dal primo momento, l’Ufficio Ambiente e Opere Pubbliche del nostro Comune, in stretta sinergia con la Asl Roma 4 e Acea Ato 2 ha dato seguito a sopralluoghi e agli accertamenti del caso, a tutela del territorio e dell’ambiente. Sono in corso approfondimenti ulteriori di cui ve ne darò notizia non appena sarà possibile.

Questa comunicazione, vuole dunque anche rassicurare i tanti cittadini che hanno inviato e-mail e commentato sui vari gruppi social in questi giorni: la situazione è attenzionata e monitorata costantemente. Attendevo solamente i primi resoconti da parte delle autorità coinvolte, alle quali auguro un buon lavoro”

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.