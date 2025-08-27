27 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePrimo piano

MUSICA: TORNANO GLI UDS ROCK UNA NUOVA STAGIONE DI MUSICA E IMPEGNO SOCIALE IN ARRIVO IL SINGOLO “CAUSA EFFETTO”

0
124
Il ritorno degli UDS Rock

Si riceve e si pubblica

Dopo un percorso artistico che li ha portati a intrecciare musica, territorio e temi sociali, gli UDS Rock, band pop-rock indipendente di Torino, annunciano ufficialmente il proprio ritorno sulle scene. Un ritorno atteso, sentito, che apre una nuova fase creativa, fedele allo spirito del gruppo, ma pronta a esplorare nuove sonorità e nuove storie.

Nati nel 2016 e protagonisti di un viaggio musicale originale e coerente, gli UDS Rock si sono distinti per il forte legame con il territorio piemontese e per la scelta di valorizzare i paesaggi di Langhe e Monferrato, patrimonio dell’UNESCO, nei videoclip dei loro brani. Un connubio che ha fatto scuola, rendendoli una delle band più riconoscibili nel panorama indipendente italiano.

Guidati dalla voce di Luca “Last” Pintus e completati da Fabio “Sberla” Manavella (tastiere), Nicola Marchitelli (chitarre), Alessandro “Dandy” Bocchino (basso) e dal nuovo ingresso alla batteria, Alessandro Bocola, gli UDS Rock hanno rivisitato nel 2022 una celebre hit della musica italiana (“Chi fermerà la musica”, con la partecipazione straordinaria di Dodi Battaglia nel videoclip ambientato nel Monferrato), mentre nel 2024 il loro singolo “Sa di plastica” è diventato una potente denuncia contro la violenza sulle donne e le relazioni tossiche (al videoclip hanno partecipato sia il centro antiviolenza “Me.dea” di Alessandria che Drusilla Gucci, come testimonial d’eccezione).

Il 2025 segna una nuova fase creativa, che prenderà forma in autunno con l’uscita del nuovo singolo “Causa effetto”: al centro ci sarà la complessità del dialogo tra generazioni diverse, a sottolineare il desiderio degli UDS Rock di fare musica con uno sguardo attento e partecipe verso la realtà.

«Non è solo musica, è il tentativo di aprire una riflessione collettiva su temi troppo spesso taciuti: l’adozione e l’affido. È la nostra voce, ma anche quella di singoli, famiglie e associazioni che si impegnano ad aiutare dei minori a essere inclusi nella società”, dichiara la band. Nelle prossime settimane nuovi dettagli sul nuovo singolo “Causa effetto” e sulle riprese del videoclip che verrà girato nel mese di settembre.

Articolo precedente
Superare ansia e stress da rientro a Scuola. Le indicazioni più utili per genitori e figli.

Ultimi articoli

Società

Superare ansia e stress da rientro a Scuola. Le indicazioni più utili per genitori e figli.

Cultura

Un amore che attraversa le stelle (parte 1 di 2)

Eventi

Menù speciali delle attività commerciali del Centro Storico per la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti

Territorio

Cerveteri celebra la 62ª Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti: quattro giorni di festa, cultura e tradizione

Eventi

Dopo il successo della prima settimana, il DiVino Etrusco torna dal 28 al 30 agosto 2025

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it