MUSICA: TORNANO GLI UDS ROCK UNA NUOVA STAGIONE DI MUSICA E IMPEGNO SOCIALE IN ARRIVO IL SINGOLO “CAUSA EFFETTO”

Dopo un percorso artistico che li ha portati a intrecciare musica, territorio e temi sociali, gli UDS Rock, band pop-rock indipendente di Torino, annunciano ufficialmente il proprio ritorno sulle scene. Un ritorno atteso, sentito, che apre una nuova fase creativa, fedele allo spirito del gruppo, ma pronta a esplorare nuove sonorità e nuove storie.

Nati nel 2016 e protagonisti di un viaggio musicale originale e coerente, gli UDS Rock si sono distinti per il forte legame con il territorio piemontese e per la scelta di valorizzare i paesaggi di Langhe e Monferrato, patrimonio dell’UNESCO, nei videoclip dei loro brani. Un connubio che ha fatto scuola, rendendoli una delle band più riconoscibili nel panorama indipendente italiano.

Guidati dalla voce di Luca “Last” Pintus e completati da Fabio “Sberla” Manavella (tastiere), Nicola Marchitelli (chitarre), Alessandro “Dandy” Bocchino (basso) e dal nuovo ingresso alla batteria, Alessandro Bocola, gli UDS Rock hanno rivisitato nel 2022 una celebre hit della musica italiana (“Chi fermerà la musica”, con la partecipazione straordinaria di Dodi Battaglia nel videoclip ambientato nel Monferrato), mentre nel 2024 il loro singolo “Sa di plastica” è diventato una potente denuncia contro la violenza sulle donne e le relazioni tossiche (al videoclip hanno partecipato sia il centro antiviolenza “Me.dea” di Alessandria che Drusilla Gucci, come testimonial d’eccezione).

Il 2025 segna una nuova fase creativa, che prenderà forma in autunno con l’uscita del nuovo singolo “Causa effetto”: al centro ci sarà la complessità del dialogo tra generazioni diverse, a sottolineare il desiderio degli UDS Rock di fare musica con uno sguardo attento e partecipe verso la realtà.

«Non è solo musica, è il tentativo di aprire una riflessione collettiva su temi troppo spesso taciuti: l’adozione e l’affido. È la nostra voce, ma anche quella di singoli, famiglie e associazioni che si impegnano ad aiutare dei minori a essere inclusi nella società”, dichiara la band. Nelle prossime settimane nuovi dettagli sul nuovo singolo “Causa effetto” e sulle riprese del videoclip che verrà girato nel mese di settembre.