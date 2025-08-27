Cerveteri celebra la 62ª Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti: quattro giorni di festa, cultura e tradizione

Cerveteri si prepara ad accogliere, dal 28 al 31 agosto, migliaia di visitatori per la storica “Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti”, giunta alla sua 62ª edizione. Un evento che non è solo celebrazione del vino, ma anche un tributo alla cultura, alla comunità e alla bellezza del territorio. Informazioni sulla sagra saranno visibili anche sullo “schermo parlante” della stazione Roma Termini, per promuovere Cerveteri e le sue eccellenze a un pubblico ancora più vasto.

Un’accoglienza regale

Il Sindaco Elena Gubetti ha aperto la conferenza stampa ringraziando la famiglia Ruspoli, i padroni di casa, che ha ospitato la conferenza stampa e aprirà le porte del proprio palazzo per visite guidate durante i giorni della sagra. Un gesto simbolico che sottolinea l’ospitalità e il legame profondo con la storia locale. Gubetti ha espresso orgoglio per un evento che coinvolge tutti i rioni, le forze dell’ordine, gli assessori, i volontari e quanti si sono adoperati e si adopereranno per l’organizzazione e per una accoglienza indimenticabile per chi verrà a visitare la cittadina etrusca, sottolineando come la sagra sia diventata una vera festa collettiva. Ha poi salutato tutti i presenti fra i quali numerosi giornalisti, consiglieri e normali cittadini.

“Quest’anno si registrano già vari record” ha affermato la sindaca “a cominciare dal numero di carri allegorici che sarà superiore a qualsiasi edizione precedente. Il programma culturale si arricchisce con ulteriori iniziative proseguendo idealmente l’”Etruria Eco Festival” e gli spettacoli dell’”Estae Cerite” curati dall’Assessore Francesca Cennerilli. Tra queste, oltre a musica, cinema e arte culinaria, si inseriscono le aperture straordinarie e biglietti ridotti per i musei di Cerveteri”.

Ha poi ricordato che saranno inoltre presenti alla manifestazione delegazioni dalle città gemellate, nel segno e nel sogno di un’Europa unita, fatta di fratelli e sorelle. Un’occasione per rafforzare i legami internazionali e promuovere il dialogo interculturale.

Il vino come eccellenza

Il Vicesindaco e Assessore all’Agricoltura Riccardo Ferri ha sottolineato l’evoluzione della produzione vinicola locale. Se un tempo la “cantina sociale” rappresentava l’unica realtà produttiva, oggi Cerveteri può vantare ben 10 cantine, nate grazie al sostegno della Comunità Europea e della Regione Lazio, che producono vini locali che oggi sono considerati vere eccellenze e saranno protagonisti della sagra, con degustazioni aperte al pubblico.

“Tra gli eventi più attesi” ha concluso “l’ottava edizione della gara di pigiatura, che quest’anno presenta un regolamento rinnovato per rendere la competizione ancora più coinvolgente; la “Piazza del vino e dei sapori” e la presenza di stand di artigianato locale, per non citare la “Fontana del mascherone” di piazza Risorgimento che, come ogni anno, dispenserà vino da degustare”.

Cultura per tutti

L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli ha ricordato come, dal 28 giugno, Cerveteri abbia offerto un ricco cartellone di eventi gratuiti, spaziando dalla musica al cinema, dalle visite guidate agli spettacoli popolari. Una proposta trasversale che ha attirato circa 20.000 persone, distinguendosi nel panorama culturale del territorio.

“La sagra” ha confermato l’assessora “lungi dall’essere una semplice festa paesana, si svolgerà in quattro giorni di condivisione, comunità, entusiasmo, divertimento, voglia di ballare, cantare, stare insieme in uno stato di empatia generale. Sarà teatro di eventi importanti di trasversalità culturale”.

La location degli spettacoli sarà il parco della Legnara che ospiterà anche artisti locali e il tutto si concluderà con Maurizio Repetto, fondatore degli “883” e l’ormai classico spettacolo pirotecnico.

Tradizione e novità

L’Assessore ai Rapporti con i Rioni Manuele Parroccini ha illustrato il programma e sottolineato le novità di quest’anno: il posizionamento sperimentale in piazza Aldo Moro di una tribuna con 140 posti a sedere, a pagamento, per assistere comodamente alla sfilata dei carri allegorici, che sarà a tema “cinema”, e che saranno valutati da una giuria presieduta da una donna, e una zona dedicata agli stand gastronomici e all’artigianato locale, inoltre tutti i ristoranti del centro storico partecipano alla 4 giorni di eventi dedicando dei menu speciali al prodotto re dell’evento.

Bere con attenzione per gustare e vivere

Catia Minghi, sommelier e freelance della Associazione “Momenti Divini”, ha ricordato l’iniziativa già felicemente collaudata e molto apprezzata “Degusta il tuo calice a Castello Ruspoli”, che prevede l’apertura straordinaria al pubblico, a pagamento, del palazzo Ruspoli, da giovedì 28 a domenica 31 agosto. “Sarà un’occasione straordinaria per sorseggiare del buon vino in una location unica che va dal salone delle feste alla suggestiva balconata su piazza Santa Maria”. Si è poi dichiarata felice del successo dell’iniziativa nelle edizioni precedenti ed ha annunciato, per quest’anno, la presenza di 63 cantine e ben 150 etichette, con vini provenienti dalle regioni italiane più produttive e dall’estero. Un’occasione per confrontare i prodotti e scoprire che i vini locali non hanno nulla da invidiare a quelli più blasonati. L’invito è chiaro: “Degustate con piacere, ma con prudenza e consapevolezza”.

Un patrimonio da scoprire

Daniele Medaino di “Artemide Guide” ha evidenziato come la sagra sia ormai sinonimo di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e le sue meraviglie, a partire dal meraviglioso vaso di Eufronio. Le numerose richieste di informazioni ricevute durante l’anno testimoniano l’interesse crescente verso Cerveteri. Per questo, sono state organizzate visite guidate gratuite e aperture straordinarie di tombe della necropoli della Banditaccia, solitamente chiuse al pubblico. Tra gli appuntamenti più suggestivi: le “letture etrusche” (il 28), la passeggiata “Trekking” alle cascatelle (il 30), e gli eventi emozionanti e suggestivi all’alba e al tramonto nella necropoli della Banditaccia (il 31), sito UNESCO Patrimonio dell’Umanità, e le serate al museo con ingresso simbolico a 2 euro.

“Il vino è il canto della terra verso il cielo” (Luigi Veronelli)

Per informazioni inviare un messaggio vocale al 3534107535. Ampio parcheggio a pagamento in via Merlini.

Riccardo Agresti