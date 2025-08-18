Sport a Civitavecchia: chiusa la fase delle regole, ora parte la programmazione attiva

Si riceve e si pubblica

La definizione del nuovo regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi segna un passaggio fondamentale: Civitavecchia dispone ora di una cornice chiara, moderna e coerente con il programma di governo per lo sport. Un punto di partenza, non di arrivo.

Da oggi si apre la fase due: ascolto continuo, confronto costante e costruzione condivisa di progetti. Tavoli tematici con le associazioni, pianificazione congiunta di eventi e calendari, valorizzazione dello sport in ogni sua forma, al chiuso e all’aperto. L’obiettivo è ricucire il tessuto sportivo cittadino e farlo crescere insieme a chi lo vive ogni giorno.

All’orizzonte c’è un momento storico: domenica 7 dicembre 2025 la Fiaccola Olimpica attraverserà Civitavecchia, portando con sé lo spirito olimpico di inclusione, unità e partecipazione. I mesi che ci separano da questa data saranno un percorso di preparazione condivisa, non solo per accogliere un grande evento, ma per far crescere una città più coesa, attiva e orgogliosa delle proprie energie.

Parallelamente, con il mondo della scuola svilupperemo progetti sulla memoria sportiva, sul valore dei messaggi trasmessi dai grandi campioni, sulla prevenzione dei disagi giovanili e sulla cultura del decoro e del rispetto negli spazi sportivi scolastici, integrando momenti di formazione e aggiornamento di alto livello per docenti di educazione motoria, laureati in scienze motorie e operatori sportivi, così da innalzare la qualità dell’offerta sportiva e culturale cittadina.

Il prossimo passo sarà il tavolo del 20 agosto con i gestori degli impianti sportivi comunali: insieme progetteremo la loro partecipazione a Sport in Piazza del 13 settembre, primo momento concreto di valorizzazione del loro ruolo strategico e occasione per la cittadinanza di incontrare, conoscere e vivere da vicino le realtà che ogni giorno tengono viva la nostra città sportiva.