Problemi idrici contenuti a Roma Nord, lavori in arrivo a Osteria Nuova

A Roma Nord la situazione idrica, nonostante il caldo intenso delle ultime settimane, è rimasta sotto controllo. Non si sono registrati gravi disservizi, fatta eccezione per alcuni abbassamenti temporanei di pressione nella parte alta di Cesano e nel quartiere San Godenzo, dovuti ad alcuni interventi tecnici. Il disagio maggiore si è verificato nella zona Cassia-Grottarossa il 30 giugno, rimasta senza acqua per circa 12 ore a causa di un blackout alla stazione dell’energia elettrica di Lucchina, nel vicino quartiere di Ottavia.

Intanto, Acea ha annunciato un importante investimento nella zona di Osteria Nuova, presentato alla cittadinanza dal presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e dall’assessora capitolina ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini: a ottobre partiranno i lavori per la realizzazione della nuova rete idrica e fognaria a servizio dei consorzi “Due Pini Anguillarese” e “Colle dei Pini Anguillarese”. Il progetto prevede oltre 8 km di condotte idriche e altrettanti di condotte fognarie, con il collettamento finale al depuratore di zona, migliorando così in modo significativo i servizi essenziali per i residenti.

Fabio Rollo