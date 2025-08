Fuoco e acqua d’estate ad Anguillara. Il sindaco Pizzigallo risponde

Siamo nel pieno della stagione estiva, caratterizzata da temperature elevate e un’atmosfera vacanziera, ma anche dall’acuirsi di problemi ricorrenti come l’afa, gli incendi che ogni anno devastano il territorio e le frequenti interruzioni del servizio idrico, gestito da Acea Ato2, soprattutto nei momenti critici della giornata. Quali azioni sta intraprendendo l’amministrazione comunale per monitorare e risolvere questi problemi, a tutela dell’ambiente e dei cittadini?

«Siamo ben consapevoli delle difficoltà che la stagione estiva comporta, soprattutto in un contesto in cui i cambiamenti climatici rendono sempre più frequenti situazioni di stress ambientale. L’amministrazione comunale è attivamente impegnata su più fronti per fronteggiare le criticità legate a caldo, incendi e interruzioni del servizio idrico.

Per quanto riguarda il rischio incendi, unitamente alla protezione civile, abbiamo intensificato le attività di monitoraggio del territorio, in particolare nelle aree boschive e rurali più esposte, e proseguiamo con gli interventi di pulizia e manutenzione dei terreni comunali per ridurre il rischio di innesco. Ai cittadini è stato inoltre rivolto un invito alla massima collaborazione e responsabilità, anche tramite ordinanza specifica.

Sul fronte idrico, nel ringraziare i cittadini che hanno svolto spontaneamente una raccolta firma per diffidare il gestore ad una maggiore attenzione, evidenzio come l’amministrazione ha sollecitato con forza l’azienda Acea Ato2 a fornire aggiornamenti puntuali e a intervenire con maggiore tempestività, per ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza. Abbiamo attraversato un forte periodo di criticità ma pur essendo il tema dell’acqua complesso occorre garantire ai cittadini un servizio efficiente. Sono necessari interventi strutturali importanti anche a medio termine che Acea ha in parte effettuato ovvero in corso di realizzazione, inclusi interventi sulla rete per ridurre le perdite e migliorare la distribuzione. Non ci stancheremo di chiedere con insistenza un maggiore impegno del gestore nei riguardi della città di Anguillara.

L’impegno dell’amministrazione si deve concentrare non solo sulla gestione delle emergenze ma anche sulla promozione di una cultura di responsabilità ambientale, affinché possiamo affrontare insieme le sfide di questa stagione estiva e non solo, nel rispetto del nostro territorio e delle generazioni future. La tutela dell’ambiente e della salute pubblica è una priorità assoluta, e su questi temi continueremo a mantenere alta l’attenzione anche oltre il periodo estivo.

Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini, affinché, con comportamenti consapevoli e uniti, possiamo garantire un futuro più sicuro e sostenibile.»

Marzia Onorato