Pellegrini, Giammarchi, Bagnoli e Feltre: la Mtb Santa Marinella continua ad eccellere su più fronti

Competendo in diversi campi tra il fuoristrada e il ciclismo su strada, la Mtb Santa Marinella ha raccolto altre belle soddisfazioni in virtù delle belle performances dei propri atleti.

Nel fuoristrada a Sorisole era in programma la Maffioletti Story 6H Mtb. In terra lombarda per questa gara endurance erano presenti Claudio Pellegrini e Fabio Giammarchi, rispettivamente secondi e terzi di categoria master 6.

Ancora ruote grasse con Daniele Bagnoli impegnato a Subiaco per la Granfondo Parco dei Monti Simbruini e Monte Livata conclusa al quinto posto di categoria gentleman B.

Per il ciclismo su strada impegnato solamente Michele Feltre: il 13 luglio scorso ha ottenuto in Veneto il terzo posto di categoria supergentleman B alla cronoscalata Arsiè – Col Perer.

“Questi risultati sono la prova dell’impegno e della dedizione dei nostri atletiche riescono ad eccellere in diverse discipline e siamo pronti a continuare a supportarli nel loro percorso sportivo” ha commentato il presidente Stefano Carnesecchi.