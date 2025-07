𝗤𝘂𝗶 𝗲 𝗢𝗿𝗮 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲 𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗲𝘁 𝗙𝗼𝗼𝗱 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮no

Da oggi venerdรฌ 25 e fino a domenica 27 luglio, a Bracciano Nuova (pista di pattinaggio in via degli Aceri/ Tigli) si terranno โ€œQui รจ Ora Villageโ€ e โ€œInternational Street Foodโ€.

Tre giorni per vivere il ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ in modo diverso: ๐—บ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น ๐˜ƒ๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ, ๐—ฐ๐—ถ๐—ฏ๐—ผ ๐—ด๐—ผ๐—น๐—ผ๐˜€๐—ผ, ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฐ๐—ต๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฏ๐—ฎ๐—บ๐—ฏ๐—ถ๐—ป๐—ถ, ma soprattutto il piacere di ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€๐—ถ, guardarsi negli occhi, confrontarsi, riscoprire quelle parole che con la vicinanza cambiano peso.

Allโ€™interno dellโ€™evento, domenica 27 luglio alle ore 18, ci sarร un momento di confronto con il Sindaco Marco Crocicchi incontra i cittadini, per proseguire la strada del confronto e della partecipazione attiva.

โ€œIo ci sarรฒ per ascoltarvi, per incontrarvi, per raccogliere pensieri, desideri, idee e per continuare a costruire una cittร partecipata. Perchรฉ le cose belle nascono cosรฌ: senza proclami, guardandoci negli occhi, faccia a faccia. Vi aspetto!โ€ dichiara il Sindaco Marco Crocicchi

