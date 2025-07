Letture d’estate: quando l’amicizia supera ogni confine

Venerdì 25 luglio si è svolta, nei locali della biblioteca comunale Angela Zucconi, nel comune di Anguillara Sabazia, un interessante incontro di letture. Alla presenza del sindaco Angelo Pizzigallo e della vicesindaca Paola Fiorucci, che hanno portato il saluto dell’amministrazione comunale, sono state lette alcune pagine dal libro di Marco Lodoli “Disgraziati” e dal libro di Giuseppe Ottomano “Il volto umano delle olimpiadi”. Le piacevoli e appassionate letture a cura di Stefania Di Michele e di Luigia De Michele hanno saputo, come sempre, mantenere alta l’attenzione del pubblico e sono state intervallate dalla giovane Flavia Laera che, con la sua dolce e decisa voce, accompagnata dall’arpeggio della sua chitarra, ha saputo creare la giusta atmosfera, anche grazie alla scelta degli ottimi tre brani presentati, perfettamente in linea con il titolo dell’iniziativa “Amicizie senza frontiere” e con lo spirito dei brani letti. Storie di amicizia, di emozionanti rapporti che superano la malinconica volontà dell’uomo di crearsi sempre confini, che spesso sono la causa dell’incapacità di trovare soluzioni pacifiche. Questa bella iniziativa ha confermato che la pagina scritta e la musica possono aiutare: That’s What Friends Are For (È per questo che ci sono gli amici), You’ve Got a Friend (Tu hai un amico). Two Voices One Song (Due voci e un cuore)

Lorenzo Avincola