Margherita Mura giovane calciatrice di Cerveteri confermata per il terzo anno nella Lazio Women

_Classe 2012, si è formata calcisticamente prima al Città di Cerveteri e poi alla Rim: Margherita è sia centrocampista che difensore, con il vizio del gol_

Nel firmamento del calcio femminile della SS Lazio c’è una nuova conferma per il prossimo anno e proviene da Cerveteri. Si tratta di Margherita Mura, giovane calciatrice di Cerveteri classe 2012, che per il terzo anno consecutivo viene riconfermata tra le fila della Lazio Women Categoria Under 14.

Selezionata tre anni fa dalla Rim Scuola Calcio, cresciuta calcisticamente prima nel Città di Cerveteri e poi nella Rim, Margherita è una calciatrice duttile, che ha ricoperto più ruoli all’interno del rettangolo verde.

Si trova infatti perfettamente a suo agio sia a centrocampo che in difesa, dimostrando anche un ottimo feeling con il gol: già in doppia cifra infatti il bottino di Margherita, con segnature sia su calcio da fermo che in azione.

Una soddisfazione per Cerveteri ma anche per i suoi primi e storici allenatori, Fabrizio Carbone e Massimo Paolangeli, di certo non nuovi al formare e al lanciare giovani talenti.

A Margherita, un caloroso in bocca al lupo per questa terza esperienza in un contesto prestigioso come quello della Ss Lazio, l’augurio di continuare a divertirsi con il calcio e perché no, quello di poter un giorno portare il nome della città di Cerveteri in contesti nazionali ed internazionali.