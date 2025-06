III edizione “spiagge serene”: al via l’iniziativa di educazione alla salute sul litorale della Roma 4

Anche per l’estate 2025, la ASL Roma 4 rinnova la sua adesione al progetto “Spiagge Serene”, promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Roma. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, si propone di informare e sensibilizzare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare in spiaggia, promuovere stili di vita sani e fornire nozioni base di primo soccorso.

“Spiagge Serene” nasce dalla volontà di avvicinare la sanità ai cittadini, incontrandoli nei luoghi del tempo libero e del benessere, come le spiagge, per offrire informazione, prevenzione ed educazione sanitaria in un contesto informale ma efficace.

«Lo spirito dell’iniziativa – ha spiegato Maurizio Zega, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma e coordinatore degli Ordini del Lazio – è quello di informare, educare e consigliare i cittadini sul miglior modo di prendersi cura della propria salute, raggiungendoli nei luoghi del relax e non aspettandoli nei tradizionali ambienti sanitari. Proattività, prevenzione e educazione sono la chiave della sanità del futuro».

Il primo appuntamento si terrà domenica 29 giugno presso la spiaggia del Castello di Santa Severa. L’equipe multidisciplinare della ASL Roma 4, composta da infermieri, tecnici della prevenzione, studenti dei corsi di laurea in infermieristica e altre figure sanitarie, sarà presente per informare i bagnanti su corretti stili di vita, prevenzione dei rischi legati all’esposizione al sole e alla disidratazione, educazione alimentare, comportamenti sicuri da tenere in spiaggia e manovre di rianimazione e disostruzione.

«Anche d’estate, la prevenzione non va in vacanza – ha dichiarato il Direttore Generale della Asl Roma 4, la dottoressa Rosaria Marino –. Per il terzo anno consecutivo saremo presenti lungo le principali spiagge del nostro territorio per diffondere buone pratiche e incoraggiare la popolazione ad adottare comportamenti salutari. Un ringraziamento speciale va a tutti gli operatori che, anche quest’anno, saranno al fianco dei cittadini».

CALENDARIO COMPLETO “SPIAGGE SERENE” 2025