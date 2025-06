Alla fine della città. Esplorazioni

Dal 27 maggio al 6 luglio 2025

Municipio XV Roma

Direzione artistica Fernanda Pessolano

Un progetto Ti con Zero ETS

DAL 10 AL 15 GIUGNO 2025 – MOSTRA

Giorni feriali 16-21, sabato 10 – 18, domenica 9 – 17 – Torretta Valadier

Le pietre di Roma. La geologia di Roma e Lazio tra rocce, minerali e fossili

A cura di Taxa e Cammino dei vulcani

Testi e materiale scientifico di Umberto Pessolano, geologo, collezionista, direttore del Museo del Fiume di Nazzano, , opere di Ludmilla Evgeneva, artista e mosaicista

Traduzione in inglese Ian Sutton

La genesi del territorio romano è stata, negli ultimi 2 milioni di anni, il susseguirsi di eventi legati all’acqua e al fuoco, l’intrecciarsi di eventi di avanzata e ritiro del mare ed eventi di poderose eruzioni vulcaniche. Ma un elemento ha poi segnato il territorio: il fiume Tevere, che con la sua ultima foce ha segnato morfologicamente il territorio dove Latini, Sabini, Etruschi, Volsci e Romani sono andati a occupare e colonizzare. La storia di un territorio affonda le proprie radici geologiche in un passato a volte molto lontano e il Lazio ha le sue montagne che 200 milioni di anni fa erano fondi di mare e che oggi nelle rocce conservano forme di vita del passato, a testimonianza di ambienti marini spesso abitati da forme incredibili.

Parallelamente all’esposizione geopaleontologica saranno esposte opere d’arte in tecnica esclusiva realizzate dell’artista mosaicista Ludmilla Evgeneva.

La connessione tra le opere d’arte e le scienze della Terra offre una piattaforma educativa per comprendere meglio il nostro pianeta e il suo fragile equilibrio.

Percorso espositivo anche in lingua inglese.

Apertura sabato dalle 10 alle 18 e domenica dalle 9 alle 17 le sponde del Tevere e i da martedì a venerdì dalle 16 alle 21 Età per tutti Trasporti tram linea 2 da Piazzale Flaminio Il geologo sarà sempre presente durante gli orari di apertura perle visite guidate

INAUGURAZIONE – Ore 19

Visita guidata con azione site specific itinerante di e con Aurora Pica/Bianco Teatro, ispirata a “D(r)ama”, stesura dell’atto di Aurora Pica e Anna Paola Bacalov, oggetti e abito scultura Fernanda Pessolano

“Le pietre di Roma”, fa parte di “Alla fine della città”, un progetto di Ti con Zero Ets, con la direzione artistica di Fernanda Pessolano, in cui arte e natura, spettacolo e scienza, e molto altro, animano il Municipio XV di Roma, che va appunto dal centro fino all’estrema periferia. Un progetto innovativo, un approccio multidisciplinare, una proposta che si fa anche camminando e pedalando, recitando e testimoniando.

Promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi, con il patrocinio del Parco Bracciano-Martignano e Parco di Veio,

Tutte le iniziative sono gratuite, per alcuni eventi è richiesta la prenotazione via e-mail; per tutte le informazioni sul programma e su come raggiungerci www.associazioneticonzero.it www.camminodeivulcani.it

info tel 3498728813 prenotazioni E-mail: levocidelvulcano@gmail.com

