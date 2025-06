Grande successo per “Il viaggio fantastico di Rodari” a Manziana – Tre giorni di emozione, immaginazione e partecipazione collettiva: una festa per tutte e tutti

Si è conclusa con uno straordinario successo la rassegna “Il viaggio fantastico di Rodari”, che dal 23 al 25 maggio ha animato Manziana con un ricco programma di attività, spettacoli, laboratori e momenti di condivisione dedicati al mondo dell’infanzia, della natura e della fantasia, nel segno dell’indimenticabile autore Gianni Rodari.

Venerdì 23 maggio, il viaggio ha preso il via con la Notte dei Pupazzi presso la Biblioteca comunale, evento ormai amatissimo dalle famiglie. Bambine e bambini, con trepidazione e un pizzico di magia, hanno accompagnato i loro peluche tra i libri, creando un’atmosfera unica. Dopo averli lasciati alle bibliotecarie per la notte, li hanno ritrovati il giorno dopo immersi in divertenti avventure fotografiche: i pupazzi avevano “gozzovigliato” tra gli scaffali, esplorando la biblioteca in lungo e in largo.

Sabato 24, al Fontanile di Mezza Macchia, la natura ha fatto da cornice a una giornata di attività per tutte le età: dalla ciclofficina al vivace “Ri-show”, dai laboratori di aquiloni e stoffe alle suggestive scatole naturalistiche. Immancabile la “BiblioApe” e le letture condivise con i volontari di “Nati per Leggere”, che hanno incantato i piccoli ascoltatori. A chiudere la giornata, lo spettacolo del Teatro Verde, che con racconti, musiche e trasformismo ha ipnotizzato il pubblico, regalando un momento di teatro partecipato e meraviglioso.

Domenica 25 maggio la rassegna si è spostata a Casacocò, tra laboratori per bambini, una

coinvolgente caccia al tesoro a tema Rodari, e attività dedicate alla valorizzazione del territorio.

Sono state organizzate due visite al roseto e due passeggiate nel centro storico a cura dello storico dell’arte Ernesto Sapienza, una delle quali arricchita dalle letture di “Manziana Racconta” con Alfonso Prota, registrate sulla piattaforma LOQUIS.

Il pubblico ha anche potuto scoprire le proposte della Beltur – Lakes of Rome, pensate per

operatori dell’accoglienza e dell’esperienzialità, e partecipare a laboratori tematici: la stampa botanica con Alchemia Animae Naturae e il laboratorio del miele con Il Miele Buono.

Emozioni e stupore anche nei numerosi momenti musicali: il concerto itinerante per violino di Viero Menapace, la mostra di Box Art di Ugo Cortesei, i concerti dei Muddy Buddi e de La Mandria.

Ma è stato il gran finale a lasciare il segno nel cuore di tutti: “Suoni nel Bosco”, il concerto

immersivo tra gli alberi, è stato il momento più emozionante e partecipato dell’intera rassegna. Un pubblico numerosissimo ha raggiunto il bosco, armato di sedie pieghevoli, coperte, bambini, animali e tanta voglia di lasciarsi trasportare. L’atmosfera era magica, sospesa tra natura e note: c’è chi ha applaudito con commozione, chi si è emozionato nel silenzio, chi ha scoperto per la prima volta il potere di un concerto orchestrale, chi ha ritrovato nella musica condivisa un senso profondo di comunità. Una vera festa popolare, inclusiva e coinvolgente che ha permesso a tutti – dai più esperti ai semplici curiosi – di sentirsi parte di qualcosa di speciale.

Il Comune di Manziana rivolge un ringraziamento sincero e profondo a tutte le persone che hanno contribuito al successo della rassegna: alle bibliotecarie e bibliotecari, alle associazioni culturali, ai volontari e operatori, agli artisti e performer, alle famiglie, ai bambini e alle bambine che con entusiasmo e partecipazione hanno reso ogni momento speciale, a chi ha lavorato dietro le quinte, instancabilmente, con professionalità e passione.

“Il viaggio fantastico di Rodari” è stato un esempio concreto di come l’unione tra cultura, territorio e comunità possa generare bellezza e connessione autentica. Il nostro grazie va a tutti coloro che ci hanno creduto e che hanno fatto parte di questo piccolo grande sogno collettivo.

Ufficio Stampa

Comune di Manziana