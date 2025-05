Elezioni Lazio 2025: tutti i risultati Comune per Comune

Si sono svolte il 25 e 26 maggio le Elezioni Comunali 2025 in nove Comuni del Lazio. In questa pagina raccogliamo i risultati, Comune per Comune, man mano che lo scrutinio procede.

Tra i Comuni coinvolti figurano Fonte Nuova, Fiano Romano e Ceccano, tutti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per i quali si attende la verifica dell’eventuale necessità di ballottaggio previsto per il prossimo 8 e 9 giugno.

Nei Comuni più piccoli si va verso la proclamazione diretta dei nuovi sindaci. Questo speciale verrà aggiornato in tempo reale non appena disponibili i dati ufficiali.

Per tutti gli altri Comuni al voto, sono già stati eletti i nuovi sindaci.

Provincia di Frosinone

Ceccano –Andrea Querqui – 52,59%

Affluenza: 71,94%

Provincia di Latina

Itri – Andrea Di Biase – 41,94%

Affluenza: 62,56%

Città Metropolitana di Roma

Fonte Nuova – Umberto Falcioni – 79,37%

Affluenza: 47,33%

Fiano Romano – BALLOTTAGGIO. (Santonastaso – Ferilli)

Affluenza: 58,61%

Subiaco – Felice Rapone – 72,18%

Affluenza: 72,34%

Sant’Angelo Romano – Antonio “Tony” Cornacchia – 67,37%

Affluenza: 60,41%

Ponzano Romano – Giuseppina Di Marzio – 54,69%

Affluenza: 68,93%

Provincia di Rieti

Contigliano – Angelo Toni – 37,56%

Affluenza: 73,57%

Pescorocchiano – Eliana Passacantando – 38,02%

Affluenza: 73,54%

Fonte: Anci Lazio https://www.ancilazio.it/elezioni-comunali-lazio-2025-risultati/