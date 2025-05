Bracciano, teatro. “Una strampalata soffitta”

Teatro, ballo, musical e talento: arriva “Una strampalata soffitta” al Teatro del Lago di Bracciano

Un appuntamento da non perdere attende gli amanti dello spettacolo: domenica 4 maggio alle ore 18:30, il sipario del Teatro del Lago Delia Scala,, in Via delle Ferriere, Bracciano, si alzerà per accogliere lo spettacolo “Una strampalata soffitta”, scritto e diretto dalla talentuosa maestra Paloma Farinosi.

L’ingresso è libero, e il pubblico sarà accolto in un’atmosfera carica di energia, umorismo e creatività. Sul palco, sei interpreti d’eccezione – – daranno vita a una rappresentazione brillante che mescola teatro, danza e musical, promettendo di incantare con interpretazioni frizzanti e irresistibili.

La pièce, dal titolo evocativo, trasporta lo spettatore in una soffitta che, anziché custodire vecchi oggetti dimenticati, si rivela uno scrigno di storie, incontri e situazioni impreviste. L’umorismo si intreccia con la poesia del quotidiano, restituendo uno spettacolo leggero ma profondo, che conferma la firma stilistica di Paloma Farinosi, già apprezzata per la sua capacità di creare e dirigere spettacoli con sensibilità e originalità.