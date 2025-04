Lions Club: “Nei secoli, passo dopo passo, la via Francigena e il pellegrinaggio”

Il Lions Club di Bracciano, Anguillara Sabazia e Monti Sabatini, il Lions Club di Civitavecchia Porto Traiano e il Lions Club di Viterbo, con il sostegno dell’Università Lions dell’Età Libera – service culturale del Lions Club di Viterbo fondato nel 1986 – hanno collaborato intensamente per organizzare il convegno tenutosi il 5 aprile a Viterbo sulla Via Francigena, tema di grande importanza storica e spirituale e in forte sintonia con l’Anno Giubilare 2025.

Il convegno: ”Nei secoli, passo dopo passo, la via Francigena e il pellegrinaggio” è stato organizzato, con la scelta dei relatori e dei temi da trattare, dall’Officer Distrettuale del Service la via Francigena, Primula Ferranti, membro del Club di Civitavecchia Porto Traiano, mentre il Presidente del Lions Club di Viterbo Paolo Cannone ha collaborato offrendo la sede e la diffusione dell’evento.

Sono intervenuti i relatori: Professor Renzo Chiovelli, docente universitario, che ha illustrato aspetti storici e usi nelle varie epoche in cui si affrontava il lungo viaggio per raggiungere la Tomba di San Pietro a Roma, centro della Religione Cattolica; è poi intervenuta la Dott.ssa Dianella Viola, medico psichiatra e psicoterapeuta, che ha illustrato brevemente le gravi problematiche dell’Autismo – l’anno 2025 è dedicato a questa seria e complessa patologia – ed ha quindi parlato dei benefici dei lunghi cammini per persone affette da Autismo e in generale le positive dinamiche psicologiche individuali che si sviluppano durante il camminare per lunghi percorsi; infine, il Dott. Michele Damiani, Direttore del “Museo del Pellegrino di Campagnano” e collaboratore del Ministero della Cultura per proporre la via Francigena come bene immateriale per l’UNESCO, che ha descritto l’importanza di Campagnano come punto di incontro di vari percorsi provenienti dal Nord e confluenti proprio all’altezza del paese, luogo di alto valore storico per la via Francigena.

È, poi, intervenuto, a conclusione, il Past Governatore Quintino Mezzoprete del Lions Club di Montefiascone che ha illustrato come il suo Club ed egli stesso, si siano adoperati negli ultimi dieci anni per valorizzare il patrimonio culturale, storico e spirituale della Via Francigena.

La platea si è dimostrata molto interessata e sollecitata dagli argomenti trattati che hanno dato un ampio panorama su quella che era la vita e le scelte dei nostri avi e la complessità pratica e psicologica dell’affrontare una esperienza così impegnativa come quella del percorrere la via Francigena per giungere a Roma.