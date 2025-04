Bracciano. Strade e infrastrutture: interventi strategici per una città più efficiente e sicura

” Proseguono nel centro di Bracciano importanti lavori di riqualificazione che porteranno 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐢 alla cittadinanza. I cantieri attualmente attivi – tra cui quelli in Piazza I Maggio e in via Principe di Napoli (incrocio con via Saffi) – rientrano in un programma di interventi promosso da Acea per l’𝐚𝐦𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐥’𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐞 𝐢𝐝𝐫𝐢𝐜𝐚. Gli obiettivi sono chiari: 𝐨𝐭𝐭𝐢𝐦𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐜𝐪𝐮𝐚 , 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐦𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐫𝐢𝐩𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 .

Nelle prossime settimane, i lavori si estenderanno anche a Via Claudia, all’incrocio tra Via Principe di Napoli e Via Bombieri, e al ponte di Via Saffi, in un’ottica di pianificazione coordinata e interventi mirati.

Durante l’attività di scavo in via Principe di Napoli, un guasto imprevisto ha causato la temporanea interruzione dell’erogazione idrica in alcune zone del centro storico. Grazie al pronto intervento degli operai, che 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐭𝐞, il servizio è stato ripristinato già nella tarda mattinata seguente.

Parallelamente, continua l’intervento in Via Carlo Marchi – Via Salvo D’Acquisto, volto a prevenire situazioni di 𝐝𝐢𝐬𝐬𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐢𝐝𝐫𝐨𝐠𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐯𝐞𝐯𝐚𝐧𝐨 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢, grazie a un finanziamento di oltre 2 milioni di euro ottenuto dall’Amministrazione comunale.

L’intervento prevede l’ammodernamento del sistema di condotte sotterranee presenti, ormai inadeguato, soprattutto nei periodi di piogge intense, provocando fenomeni di cedimento del manto stradale, danneggiamenti delle infrastrutture e rischio allagamenti.

Il cantiere su via Carlo Marchi ha subito dei rallentamenti in quanto, durante i lavori, è stato necessario effettuare il riallaccio di tutti i collegamenti nella nuova condotta realizzata, alcuni dei quali hanno richiesto il rifacimento di alcuni tratti a carico dei privati.

Una volta terminati i lavori su via Carlo Marchi, sarà possibile procedere all’𝐚𝐬𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞 𝐚𝐥 𝐫𝐢𝐩𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐨𝐩𝐩𝐢𝐨 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚, mentre i lavori continueranno lungo via Salvo D’Acquisto.

L’Amministrazione comunale sta monitorando da vicino l’andamento dei cantieri, sollecitando il pieno rispetto dei tempi previsti e il potenziamento della segnaletica temporanea per garantire la massima informazione ai cittadini.

Chiediamo comprensione e collaborazione alla comunità: 𝐬𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢, 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐢 𝐝𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨, 𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐮𝐧 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀. Stiamo costruendo oggi le condizioni per una Bracciano più moderna, sicura e vivibile”

Dall’Amministrazione