ANNALISA TERRANOVA A “UN ALIENO IN PATRIA” (RAI 3): “COME GUARDAVANO NEGLI ANNI 70 IL FEMMINISMO A DESTRA? CON CURIOSITA’ E DIFFIDENZA”

“Come guardavano negli anni ’70 il femminismo a destra? Con curiosità ma anche con diffidenza”. Lo ha affermato la giornalista Annalisa Terranova nel corso del programma “Un alieno in patria”, condotto da Peter Gomez, in diretta, su Rai 3.

Nel corso della puntata la giornata ha ricordato il movimento femminista che negli anni ’70 scriveva di femminismo sulle pagine della rivista “femminista” di destra “Eowyn“, dove scrivevano anche Isabella Rauti, Paola Frassinetti e Flavia Perina.

Secondo Annalisa Terranova “quel mondo considerava il femminismo sulla scia di una contrapposizione molto forte, perché parliamo del Movimento Sociale Italiano degli anni ’70. Consideravano il femminismo un’appendice dell’ideologia marxista e quindi una visione del mondo che mirava a distruggere la famiglia. Quindi tutto questo non era ben visto dalla destra italiana dell’epoca, ma siccome noi eravamo giovanissime volevamo interloquire con le nostre coetanee e dire la nostra non in opposizione al femminismo, ma utilizzando altre parole d’ordine. E la nostra parola d’ordine era complementarità tra i sessi e non uguaglianza”.