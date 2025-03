BUIO BIANCO Mostra fotografica personale di Fabio Martino

BUIO BIANCO

Mostra fotografica personale

29 marzo h. 17.00-6 aprile h.19.00

Galleria d’arte Antonella Rizzo

Evento FB

Trevignano Romano

Questo progetto è il risultato di una vera e propria esperienza visiva, una ricerca maturata dalla consapevolezza di avere una “non idea” divenuta firma, anima visiva. Come un foglio di carta fotografica immerso nel bagno di sviluppo si è rivelata poco a poco essere una riflessione profonda sull’esistenza e sulla realtà. Il buio allora per me è bianco, non nero, e il racconto fotografico diventa una sequenza di battiti di ciglia, istanti ad 1/8 o 1/15 di secondo in cui la luce ha il tempo perfetto per entrare e “bucare” il nero della pellicola o del sensore.

Ecco questo è il mio BUIO BIANCO, sentirsi imprigionati nel quotidiano e uscirne rompendo e frantumando la propria realtà, ormai sempre più preconfezionata e vissuta a schemi. Da bambino quando ero annoiato strizzavo gli occhi verso la luce accecante e giocavo a nascondino con le persone e le cose nascoste dal bianco, il buio bianco.

Ora gli occhi giocano con le lenti della mia fotocamera e in quegli istanti sono sicuro di vivere in una realtà più pura e autentica e confesso con difficoltà che la realtà intorno a me adesso non è un granchè. Abbiamo riempito il mondo di cose e ahimè, a volte persone inutili imprigionando noi stessi e la luce. Nel racconto o storytelling ora viene chiamato così, sono incluse alcune immagini di archivio che hanno preso vita in questa magica avventura quasi come se il “buio bianco” avesse il potere di portare alla luce ciò che è nascosto o dimenticato.