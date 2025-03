Conta su di te educazione finanziaria la femminile

PARTECIPA ALL’EVENTO GRATUITO dedicato all’educazione finanziaria, pensato per chi desidera acquisire maggiore consapevolezza e sicurezza nella gestione delle proprie finanze.



Giovedì 27 marzo

Ore 17:00 – 18:30

Biblioteca Orsini, Via del Pratoterra 2, Bracciano (RM)



A cura della Dott.ssa Susanna Papetti, educatrice finanziaria esperta.



Primo Incontro:

Come costruire e gestire un bilancio familiare o personale in modo equilibrato

Conoscere i servizi bancari di base e utilizzarli a proprio vantaggio



Incontri in Programmazione:

Investimenti

Pensioni Integrative

Tutelare e Trasmettere il Patrimonio

Digitalizzazione dei servizi bancari: Vantaggi e Svantaggi

Mutui e Finanziamenti

Polizze Assicurative e Ramo Danni



Per chi è l’evento?

Per tutti coloro che vogliono acquisire maggiore sicurezza nella gestione delle proprie finanze. Non servono competenze pregresse!



INGRESSO LIBERO! Non perdere questa opportunità unica per prendere decisioni più consapevoli e migliorare la tua stabilità economica.