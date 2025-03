Ambiente, Ribera (Mun. XV): “Un patto di collaborazione parchi, dieci appuntamenti su conoscenza territorio di prossimità”

“Grazie al Patto di Collaborazione sul Parco firmato dal Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, con le associazioni del territorio e le realtà locali, a partire da sabato 29 marzo fino al 31 maggio, nella sede di B.A.A.A.L – Borsa Archeologica Artistica Agrituristica del Lazio, in Via Veientana, saranno organizzati dieci appuntamenti gratuiti, e aperti alla cittadinanza, di formazione e informazione sulla conoscenza del territorio di prossimità.

Focalizzati su differenti argomenti, gli incontri, organizzati dalle Associazioni firmatarie del patto, saranno incentrati sulla conoscenza del patrimonio ambientale e culturale del Municipio XV; un progetto che mira all’uso consapevole dei Parchi Papacci e Volusia, per la loro salvaguardia e la valorizzazione delle due aree. Tra gli appuntamenti in programma anche interessanti escursioni assistite all’interno dei due parchi, per il riconoscimento delle erbe spontanee e per scovare preesistenze archeologiche del luogo e rilevanze ambientali.

Grazie davvero a “B.A.A.A.L” per l’intera programmazione, agli “Amici del Parco Volusia”, agli “Amici del XV Municipio”, all’American Overseas School of Rome e a Labsus – Laboratorio per la Sussidarietà – che con Retake Roma, capofila del progetto, hanno aderito al Patto di Collaborazione e sono a lavoro quotidianamente per il bene di un’intera Comunità.”

Così in una nota l’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio XV, Marcello Ribera.