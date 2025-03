Ancora maltempo, a Firenze diramata allerta arancione

Nella regione Lazio, l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile è di codice giallo, si prevedono dunque, per la giornata odierna precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, specie sui settori settentrionali e orientali della Regione, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

https://protezionecivile.regione.lazio.it/sites/default/files/binary/rl_protezione_civile/tbl_avvisi_meteo_avverso/allertamento_22_03_2025%20(1).pdf

Mentre per la regione Toscana, in particolare Firenze e l’area metropolitana, il bollettino pubblicato dal Centro Funzionale Regionale prevede un’allerta di tipo arancio, per rischio idrogeologico e idraulico dalle 7 di sabato 22 marzo alle 23.59 di sabato 22 marzo.

https://www.cfr.toscana.it/