Giornata Internazionale dei Ghiacciai. CNDDU: Istituzioni scolastiche facciano loro parte

In occasione della Giornata Internazionale dei Ghiacciai, che si celebra il 21 marzo 2025, il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) invita tutte le istituzioni scolastiche a partecipare attivamente a questa significativa ricorrenza. La giornata, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza cruciale dei ghiacciai nel sistema climatico globale e nel ciclo idrologico. I ghiacciai rappresentano una riserva fondamentale di acqua dolce e svolgono un ruolo essenziale nel mantenimento dell’equilibrio climatico del nostro pianeta. Il loro scioglimento, accelerato dai cambiamenti climatici, non solo contribuisce all’innalzamento del livello del mare, ma influisce anche sulla disponibilità di risorse idriche per milioni di persone. La loro conservazione è quindi strettamente legata alla tutela dei diritti umani fondamentali, come il diritto all’acqua potabile e a un ambiente sano.

Il CNDDU propone alle scuole di ogni ordine e grado di dedicare momenti di approfondimento e riflessione sul tema dei ghiacciai e dei cambiamenti climatici. Di seguito alcune attività suggerite:

Lezioni Tematiche: Organizzare lezioni interdisciplinari che affrontino l’importanza dei ghiacciai, le cause del loro scioglimento e le conseguenze per l’ecosistema e le comunità umane.

Proiezione di Documentari: Visionare materiali audiovisivi che illustrino la situazione attuale dei ghiacciai nel mondo e le storie delle popolazioni direttamente coinvolte.

Laboratori Creativi: Incoraggiare gli studenti a realizzare progetti artistici o scientifici che rappresentino l’importanza dei ghiacciai e le sfide legate alla loro conservazione.

Incontri con Esperti: Invitare climatologi, geologi o rappresentanti di organizzazioni ambientaliste per discutere con gli studenti delle problematiche legate ai cambiamenti climatici e alle possibili soluzioni.

Attività di Sensibilizzazione: Promuovere campagne informative all’interno della scuola e nella comunità locale per diffondere la consapevolezza sull’importanza della tutela dei ghiacciai.

La Giornata Internazionale dei Ghiacciai rappresenta un’opportunità unica per educare le giovani generazioni sull’importanza della tutela ambientale e sul legame indissolubile tra ambiente sano e diritti umani. Invitiamo pertanto tutte le scuole a partecipare attivamente a questa iniziativa, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili. #ProteggiamoIGhiacciai2025

Proposta Didattica per la Giornata Internazionale dei Ghiacciai 2025

Titolo: “Ghiacciai e Diritti Umani: Un Futuro da Proteggere”

Destinatari: Studenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado

Durata: Una settimana (18-22 marzo 2025)

Obiettivi Didattici: sensibilizzare gli studenti sull’importanza dei ghiacciai nel mantenimento dell’equilibrio ambientale; approfondire il legame tra la crisi climatica e i diritti umani, in particolare il diritto all’acqua e alla vita; favorire il pensiero critico e l’attivismo ambientale attraverso attività pratiche e partecipative.

Attività Proposte: 1. Lezione Introduttiva Multidisciplinare: ogni docente, in base alla disciplina di insegnamento, dedicherà una lezione alla tematica dei ghiacciai:

Geografia: Distribuzione e funzione dei ghiacciai nel ciclo idrologico.

Scienze: Impatti dello scioglimento dei ghiacciai sul clima e sugli ecosistemi.

Storia: Conseguenze storiche delle variazioni climatiche sulle civiltà umane.

Educazione Civica e Diritti Umani: Impatto ambientale e diritto delle popolazioni all’acqua.

Visione di Documentari e Dibattiti : proiezione di filmati scientifici (ad esempio, “Chasing Ice” o “Before the Flood”) seguita da un dibattito guidato dai docenti per riflettere sulle cause e conseguenze dello scioglimento dei ghiacciai. Laboratori Creativi: Scuola Primaria: Realizzazione di disegni e cartelloni sui ghiacciai. Scuola Secondaria di Primo Grado: Scrittura di racconti o poesie sull’importanza dell’acqua. Scuola Secondaria di Secondo Grado: Produzione di podcast o video di sensibilizzazione. Incontro con Esperti: organizzazione di una conferenza con climatologi, geologi o attivisti ambientali per discutere con gli studenti le attuali sfide della crisi climatica. Progetto “Adotta un Ghiacciaio” ogni classe selezionerà un ghiacciaio a livello nazionale o internazionale, raccoglierà informazioni e presenterà un elaborato (presentazione, relazione scritta o video) su cause e possibili azioni per la sua tutela. Azione di Sensibilizzazione nella Comunità : gli studenti realizzeranno poster, campagne social o interventi nelle assemblee scolastiche per diffondere il messaggio dell’importanza della tutela dei ghiacciai e dell’ambiente. Concorso Finale: gli elaborati migliori verranno raccolti e presentati in una mostra scolastica o in un evento online, promuovendo le migliori idee per contrastare lo scioglimento dei ghiacciai.

Conclusione: attraverso queste attività, il CNDDU intende fornire agli studenti strumenti di comprensione critica e coinvolgerli attivamente nella tutela dell’ambiente, evidenziando il legame indissolubile tra i ghiacciai e i diritti umani.

Invitiamo ad inviare al CNDDU (email: coordinamentodirittiumani@gmail.com) le proposte educative e le iniziative realizzate per l’occasione.