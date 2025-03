Ambiente. Parte “Una Terra che Respira”, il progetto Plastic Free

Plastic Free Onlus avvia il progetto “Una Terra che Respira” sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il programma Formula, in collaborazione con CESVI. Nel 2025 saranno organizzati 300 appuntamenti di pulizia ambientale in tutta Italia per ridurre l’inquinamento da plastica e sensibilizzare i cittadini. Grazie a questo progetto, Plastic Free Onlus punta a raggiungere risultati concreti come rimuovere dall’ambiente almeno 200mila kg di plastica e rifiuti attraverso attività di pulizia di città, spiagge, parchi e fiumi nonché coinvolgere 10mila volontari in un’azione collettiva per la tutela del Pianeta.

“Vogliamo trasmettere l’amore per il Pianeta e il dovere civico di preservarlo per le future generazioni – afferma Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus. – Ripulire l’ambiente da plastica e rifiuti significa ridurre il rilascio di microplastiche, che oggi troviamo persino nel sangue, nella placenta, nei polmoni e nel cervello”.

Oltre a ripulire l’ambiente, il progetto mira a educare i cittadini a comportamenti sostenibili, trasformandoli in protagonisti di un cambiamento duraturo. “Il modo migliore per far arrivare il messaggio a tutti, dalle nuove alle vecchie generazioni, è toccare con mano il problema e rimboccarsi le maniche insieme per il bene comune”, aggiunge De Gaetano.

I partecipanti avranno la possibilità di sperimentare direttamente l’impatto dell’inquinamento da plastica e di contribuire in modo concreto alla sua riduzione, diventando ambasciatori di un messaggio di consapevolezza e responsabilità ambientale. Il progetto, infatti, genera un doppio beneficio: ambientale e sociale, poiché le attività di pulizia rappresentano anche un momento di aggregazione, scambio e creazione di una rete territoriale attiva e consapevole.

Ogni anno vengono prodotte circa 350 milioni di tonnellate di plastica e quasi un quarto di questi rifiuti, circa 82 milioni di tonnellate, è mal gestito o abbandonato. L’ONU ha definito l’inquinamento da plastica come il più dannoso per l’ecosistema, con circa 12 milioni di tonnellate di plastica che ogni anno si aggiungono ai 150 milioni di tonnellate già presenti negli oceani e nei mari. Nel Mar Mediterraneo vengono riversate 730 tonnellate di plastica ogni giorno, una minaccia concreta per la biodiversità e la salute dell’uomo.

“Una Terra che Respira” è una risposta concreta all’emergenza ambientale. Plastic Free Onlus, Intesa Sanpaolo e CESVI uniscono le forze per coinvolgere cittadini e comunità in un’azione collettiva: insieme possiamo garantire un futuro più pulito e sostenibile.

