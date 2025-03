XV Municipio, nasce Caffè Memoria, un progetto di inclusione

Apre, nel Municipio XV, “Caffè Memoria”, il nuovo servizio rivolto alle persone affette da demenza, anche di Alzheimer, e ai loro familiari che, due volte al mese, negli spazi del Centro Sociale per gli Anziani e per il Quartiere di La Giustiniana, avranno la possibilità di incontrarsi, svolgere attività di riattivazione, intrattenimento e socializzazione con il coordinamento di psicologi e volontari.

Promosso grazie all’accordo tra l’Associazione Alzheimer Uniti Roma APS e il Municipio XV, che sarà firmato venerdì 21 marzo alle ore 16.00 in Via Rocco Santoliquido 88 in occasione della presentazione di “Caffè Memoria”, il progetto mira a favorire l’inclusione e il benessere del malato e dei caregiver, attraverso dei momenti d’incontro in spazi in cui sentirsi accolti, combattere la solitudine, informarsi e ricevere supporto. Attivo dall’8 aprile ogni secondo e quarto martedì del mese dalle 16.30 alle 18.00 presso il CSAQ La Giustiniana, “Caffè Memoria” è uno spazio informale di incontro, condivisione e sostegno gratuito e aperto alla cittadinanza.

Con il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e “Alzheimer Uniti Roma” siamo felici di avviare un ulteriore e nuovo progetto a servizio della nostra Comunità. Creare degli spazi inclusivi per le persone che vivono la realtà della demenza, anche di Alzheimer, e per le loro famiglie, significa abbattere i muri dell’isolamento, stabilire un senso di appartenenza e rafforzare la rete di supporto. Crediamo davvero che solo attraverso la collaborazione e la sensibilizzazione, creando luoghi ed ambienti stimolanti, sereni ed inclusivi, possiamo migliorare la vita di queste persone che attraversano un percorso di vita arduo.

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Pari Opportunità e Sanitarie del Municipio XV, Agnese Rollo e il Presidente di Commissione, Alfonso Rago.

Roma, 19 marzo 2025