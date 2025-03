SI Ladispoli. Strade rotte dopo la fibra ottiche, nessuna notizia dal comune

“Ritorniamo, con dispiacere, sulla situazione delle buche presenti sulle strade di tutta Ladispoli. Nonostante i rattoppi, che durano pochi giorni, non sembra ci sia la volontà di trovare soluzioni durature al problema. I lavori per la fibra ottica, a cui nessuno in Comune vuole dare notizie ai cittadini, sono tuttora in corso sebbene l’assenza di operai durante la settimana. La mancanza di transenne sulle strade dissestate e segnaletica, ci fanno pensare che i lavori siano invece terminati. Peccato che le lunghe tracce che solcano praticamente tutte le strade di Ladispoli, sembrano debbano rimanere così.

Le domande sono molto semplici: dove sono i responsabili dei lavori? Possibile che il Comune non abbia fatto richiesta di completare l’asfaltatura delle strade dissestate? In che mani siamo?

Apprendiamo che le società interessate ai lavori, in queste settimane, hanno ricevuto onerosi finanziamenti per la copertura del territorio italiano, nonostante le crescenti perdite.

Una cordata di banche e società telefoniche, divise sulla carta ma unite negli intenti, che straguadagnano perdendo milioni di euro e che non riescono a coprire le buche fatte.

Il Comune di Ladispoli, che dovrebbe fare gli interessi dei cittadini, si mette a disposizione invece dell’ennesima scalata “all’italiana”, di cui sentiremo ancora parlare, male, lasciandoci le strade devastate.”