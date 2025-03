Sciopero dei trasporti. Ancora disagi per i pendolari

Lo sciopero Trenitalia (e non solo), previsto per domani, mercoledì 19 marzo è stato ridotto da 24 a 8 ore, dalle 9 alle 17. Segue una informativa grafica della linea FL3, cioè la tratta Roma-Cesano-Viterbo, estrapolata dal sito di Trenitalia, dove si trovano le corse garantite di tutte le linee. https://www.trenitalia.com/content/tcom/it/treni_regionali/lazio/treni_garantiti_lazio.html

Lo sciopero di venerdì 21 marzo invece per il momento è confermato per la durata di 24 ore, e coinvolgerà in particolare il servizio di mezzi pubblici come Tram, Metro e bus garantendo le fasce 05-8:30 e 17-20.

Altro possibile sciopero TPL, non ancora confermato in programma per martedì 1 aprile.

Inoltre è stata comunicata una riduzione dell’offerta treni, per lavori in corso sulla linea, nei giorni (venerdì) 28 marzo, 4 aprile, 9 maggio.

Per rimanere aggiornati e avere notizie in tempo reale è stata creata una community dal Comitato Pendolari FL3 su Telegram all’indirizzo https://web.telegram.org/k/#@FL3_online