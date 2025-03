Proiezione del film “Il delitto Mattarella” alla Camera dei Deputati

Il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, ha assistito questa mattina alla proiezione del film “Il delitto Mattarella” presso la Camera dei Deputati, alla presenza del regista e produttore della pellicola Aurelio Grimaldi e alla Co-produttrice Simona Filice.

Presenti alla proiezione Anthony Emanuele Barbagallo, Deputato Segretario della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, Gaetano Amato e Valentina Grippo, Deputati componenti della VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione). Ha moderato il giornalista Andrea Cottone.

“La proiezione di questo film non è solo un momento culturale, ma un’occasione di rinnovato impegno civile. È essenziale che le nuove generazioni non dimentichino i sacrifici fatti da chi ha lottato per costruire una società giusta, libera dalla criminalità e dalla corruzione. Il ricordo di Piersanti Mattarella, oggi più che mai, deve rappresentare un monito per tutti noi, per ricordare che la lotta alla mafia e alla disuguaglianza è una battaglia che non può essere mai data per vinta, ma che richiede ogni giorno il nostro impegno e la nostra responsabilità.

Vogliamo anche esprimere la nostra gratitudine al regista e agli attori che hanno contribuito a raccontare questa storia con tanta dedizione e sensibilità. Il film rappresenta un omaggio a una figura che ha dato tanto per la nostra democrazia e per la costruzione di un’Italia migliore.

La legalità, la giustizia e l’impegno civile non devono essere solo ideali astratti, ma devono tradursi in azioni concrete, quotidiane, di tutti noi”.

Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma

Roma, 18 marzo 2025