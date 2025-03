I tre poeti a Roma, sabato 22 marzo, alle 18, da Horafelix

Sarà un TRIO DI POETI (perché 3 è il numero perfetto, sintesi del pari [2] e del dispari [1]) a interpretare, ciascuno a suo modo, i fatti della vita, complice la musica dal vivo. L’appuntamento è a ROMA, sabato 22 marzo, alle 18, da HORAFELIX Caffè Letterario (via Reggio Emilia 89). Protagonisti tre poeti della collana FRA[M]MENTI di Fefè Editore: Massimo GRASSO, Stefano MURA, Marco NARDOVINO. Il percorso verrà guidato da Leonardo de Sanctis/Fefè Editore. Stefano ALVIANI alla chitarra eseguirà sue musiche originali.

• IL LIBRI – In particolare Grasso proporrà versi dal suo ER VENTO DER TEMPO, Mura da PINACOTECA FANTASTICA, Nardovino da PLATO ET LUNA. Tutti e tre i libri, e tutti gli altri pubblicati con Fefè dai poeti della serata, sono acquistabili in libreria e QUI.