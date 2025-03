Il 10 marzo la presentazione del progetto “Sport is respect”

Lo sport come un alleato in campo e nella vita con l’obiettivo fondamentale di garantire che nessuna identità sia esclusa o si senta “fuori luogo”.

La Lega Dilettanti, con la sua Area Responsabilità Sociale, ha dato il sostegno a percorsi di formazione contro le discriminazioni attraverso il progetto “Sport is respect”, che viene sviluppato in un contesto europeo, ed entra ufficialmente nel programma dei raduni di tutte le Rappresentative della Lega Dilettanti col supporto del Consiglio d’Europa.

Il 10 marzo alle 11:30 si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Sport is respect”, presso la Lega Nazionale Dilettanti, Piazzale Flaminio, 9, piano 4, Sala “Carlo Tavecchio”, Roma.

Saranno presenti: Luca De Simoni, Coordinatore dell’Area Responsabilità Sociale LND, Alberto Branchesi, Segretario delle Rappresentative Nazionali LND, Mr. Andrea Mazza, Sophie Kwasny, Head of Sport Division and EPAS Executive Secretary Council of Europe (in collegamento) e Rosario Coco, International Trainer- Combating hate speech in sport EU-CoE Joint-project.