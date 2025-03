PUI Sport, Civitavecchia, al via i lavori di efficientamento energetico del “Marco Galli”

A Civitavecchia è partito il cantiere per i lavori di efficientamento energetico allo Stadio del Nuoto “Marco Galli”. Alla cerimonia inaugurale il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, ha accolto il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna, assieme al Direttore del Dipartimento Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico e sociale Stefano Carta, di fronte a una platea di cittadini, amministratori locali e autorità civili e militari del territorio.

Circa 1,2 milioni di euro di fondi PNRR, a cui si aggiungono 200 mila dal Fondo opere indifferibili (necessario a compensare l’aumento dei costi dei materiali da costruzione), è il complessivo importo dell’intervento di efficientamento energetico, che consentirà di migliorare di due classi energetiche il locale piscina, passando da una certificazione APE D alla classe B. Un obiettivo per raggiungere il quale si interverrà su più fronti: dalla sostituzione di montanti, infissi e vetrate dell’area che ospita la piscina, di quasi 900 metri quadrati, al risanamento della superficie interna dei pilastri circolari in acciaio ora ammalorati, all’isolamento termico mediante cappotto esterno, fino alla sostituzione dell’attuale Unità di Trattamento Aria con due nuove Unità dotate di sistema di recupero termodinamico, in grado di monitorare continuamente le condizioni termoigrometriche dell’ambiente della piscina, mantenendole entro i valori di confort.

“Apriamo anche qui a Civitavecchia uno dei numerosi interventi del PUI Sport, in un impianto tra i più importanti della Città metropolitana. Grazie al lavoro congiunto con l’Amministrazione comunale e con il Sindaco Piendibene abbiamo superato le criticità che stavano rallentando l’avvio dei lavori, rientrando nei target specifici del PNRR. Soprattutto grazie alla sinergia con i Comuni l’Amministrazione guidata dal Sindaco Gualtieri è riuscita a rispettare tutte le fasi del PNRR, dalla presentazione dei progetti all’avvio dei cantieri, e anche i tempi di conclusione sono certi: all’inizio del 2026 l’intera opera sarà portata a termine e consentiremo così di abbattere la dispersione di calore e di energia in un impianto già all’avanguardia, con un notevole risparmio sui costi di gestione, sulle emissioni. È un passo concreto verso la sostenibilità ambientale, che restituirà alla comunità di atleti e alla gran parte della popolazione che fruisce di questo impianto un luogo confortevole e adeguato per gli allenamenti e la pratica sportiva, che nella vita di ciascuno, a ogni età, resta uno dei momenti più importanti di incontro e socialità”.

Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna.