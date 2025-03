Giornata finale del Carnevale a Bracciano

Ultimi coriandoli e stelle filanti a salutare la chiusura del Carnevale 2025 nelle strade del centro cittadino di Bracciano. Oggi martedì 4 marzo, martedì Grasso, che precede l’inizio della Quaresima, la festa si è conclusa con un grande corteo, partito da piazzale Pasqualetti intorno alle 14.30.

Accompagnati dalle ultime hit sanremesi e sotto una pioggia di coriandoli e stelle filanti, i carri hanno sfilato lungo via Garibaldi, proseguendo su via Principe di Napoli fino a piazza Mazzini, per poi dirigersi verso piazza Roma. Il corso mascherato, scortato dall’Associazione Nazionale Carabinieri Lago di Bracciano ODV, dalla Polizia Locale, dalla Protezione Civile e dagli addetti del Comitato per il Carnevale, ha infine raggiunto piazza IV Novembre, dove si è svolto il momento conclusivo della festa: la premiazione delle maschere e la tradizionale cremazione di Re Carnevale.

Presenti all’evento il Sindaco Marco Crocicchi, l’Assessora Maddalena Coletta e il Presidente del Consiglio Comunale Giulia Sala, che hanno ringraziato tutti i partecipanti e coloro che hanno reso possibile la manifestazione.

La premiazione ha visto trionfare il Rione Cartiere con il carro “Wonka e la Fabbrica di Cioccolato”, mentre per le maschere partecipanti il primo premio è andato a “Camminare per Unire le Chicche Tacche”.

Il grande lavoro del Comitato per il Carnevale, del Rione Monti, del Rione Cartiere, delle frazioni di Vigna di Valle e Castel Giuliano, insieme all’impegno di tante altre persone, ha permesso la realizzazione dei carri allegorici e delle allegre mascherate. Grazie a loro, bambini e adulti hanno potuto vivere momenti di festa e spensieratezza, anche se lontani dai fasti dei Carnevali del passato e da quello che tutti noi vorremmo per Bracciano.

Tra i temi rappresentati, spiccano l’ironia sulle figure di attualità come il neo presidente americano Trump, l’allegra e colorata mascherata sulle Tic-Tac, il divertente Pigiama Party di Castel Giuliano, la simpatica parodia di Dino Esaurito, la piccola Ape Mobile e, immancabile, un omaggio a Super Mario.

Al calar del sole, mentre il primo venticello della sera sollevava in aria gli ultimi coriandoli, i carri ormai vuoti hanno fatto ritorno nei loro capannoni. L’appuntamento è al prossimo anno, con l’augurio di un Carnevale ancora più festoso, ricco di persone ed entusiasmo, per dare a Bracciano il fascino e la vivacità che merita.

L’Agone Nuovo, presente alla manifestazione, rinnova i complimenti agli organizzatori, ai volontari e all’Amministrazione Comunale, che hanno reso possibili quattro giornate di allegria.



Cinzia Orlandi

Redattrice de L’Agone

Foto dell’evento in galleria

Carri iscritti al Carnevale 2025

Rione Cartiere “ Wonka e la fabbrica di cioccolato” Referente: Fabio del Pivo- 3299558542

Rione Monti “ La nave di Bowser2”

Referente: Flavio pettirossi 3664388295

Rione Rinascente- Vigna di Valle “ So’ dazzi vostri”

Referente: Michele Fornario. 3313685617

Mascherate iscritte al Carnevale 2025

Camminare per Unire “Le Chicche Tacche”

Referente :Cristiana Nori 3668762690

Gruppo HABEMUS P(APE)M “ L’(apa)pa mobile”

Referente: Gilberto Albarello 335 6591861