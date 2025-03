Comunicato stampa CMRC – PUI Sport Licenza Sanna-Pieretti

Si è tenuta ieri a Licenza la cerimonia di inaugurazione per la consegna dei lavori di riqualificazione dell’𝗶𝗺𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼 “𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼 𝗗𝗮𝗻𝗲𝘀𝗶”, alla presenza della Sindaca di Licenza Ilaria Passacantilli, del Vicesindaco di Città metropolitana Pierluigi Sanna, della Consigliera metropolitana Alessia Pieretti e del Sindaco di Mandela Claudio Pettinelli, oltre ai tecnici e alle autorità civili e militari del territorio.

Un intervento di quasi 800 mila euro che prevede il rifacimento del campo di calcio a 11 e la costruzione di un nuovo campo da padel al posto del campo da tennis, offrendo alla comunità spazi rinnovati per lo sport e l’aggregazione. Un intervento, finanziato dal PNRR, che rappresenta un passo concreto verso la valorizzazione del territorio e il potenziamento delle strutture dedicate al benessere e all’inclusione, con materiali di ultima generazione, pienamente sicuro e accessibile. Oltre all’eliminazione delle barriere fisiche, verranno anche predisposte le adeguate segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità degli ostacoli a non vedenti, ipovedenti e persone sorde. Uno dei pilastri dei Pui Sport è infatti la necessità di rendere gli impianti sportivi non solo pienamente fruibili dalle associazioni sportive dilettantistiche, ma anche accessibili in toto per i portatori di disabilità. Un intervento di quasi 800 mila euro che prevede il rifacimento del campo di calcio a 11 e la costruzione di un nuovo campo da padel al posto del campo da tennis, offrendo alla comunità spazi rinnovati per lo sport e l’aggregazione. Un intervento, finanziato dal PNRR, che rappresenta un passo concreto verso la valorizzazione del territorio e il potenziamento delle strutture dedicate al benessere e all’inclusione, con materiali di ultima generazione, pienamente sicuro e accessibile. Oltre all’eliminazione delle barriere fisiche, verranno anche predisposte le adeguate segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità degli ostacoli a non vedenti, ipovedenti e persone sorde. Uno dei pilastri dei Pui Sport è infatti la necessità di rendere gli impianti sportivi non solo pienamente fruibili dalle associazioni sportive dilettantistiche, ma anche accessibili in toto per i portatori di disabilità.

“Sono 63 in totale gli interventi messi in campo nei diversi comuni del territorio, solo per quanto riguarda i PUI Sport: circa 40 dei 100 milioni complessivi riguardano la riqualificazione di impianti nei Comuni della Valle dell’Aniene, come qui a Licenza. Un investimento significativo che mira a restituire a quest’area le potenzialità di sviluppo e ripopolamento che ci auspichiamo si verifichino nei prossimi anni. Così come gli investimenti del PUI Cultura e della forestazione, su forte impulso del Sindaco Gualtieri, è guardando alle generazioni future che investiamo per restituire alle comunità luoghi pubblici di incontro e crescita comune. Solo dotando le comunità di servizi, dall’istruzione allo sport alla connettività, oltre che di luoghi pubblici e aperti, potremmo essere davvero vicini ai territori più periferici, come è doveroso che un ente di area vasta torni ad essere, e contrastare concretamente fenomeni come l’abbandono e lo spopolamento delle aree periferiche”.

Il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna.

“Oltre a essere un campo regolamentare pienamente fruibile dalle società sportive dilettantistiche, il nuovo impianto sportivo di Licenza sarà destinato anche alla fruizione di associazioni che potranno utilizzarlo come fattore di socialità e di integrazione, per favorire anche un percorso di formazione innovativo per i giovani. Con impianti moderni e accessibili contribuiamo alla crescita di una società più coesa, aumentando le possibilità di incontro e riducendo il disagio e l’emarginazione dei giovani Niente come lo sport unisce, crea legami e rafforza la comunità”.

Alessia Pieretti, Consigliera delegata a Innovazione tecnologica, Transizione digitale, Sviluppo economico, Attività turistiche, Energia di Città metropolitana di Roma Capitale.

Roma, 4 marzo 2025