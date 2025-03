PISTA CICLOPEDONALE A VIA NICOLO’ V – SABRINA GIUSEPPETTI (PRESIDENTE MUNICIPIO XIII): “TROVATA SOLUZIONE PER VIA NICOLO’ V NEL RISPETTO DI RESIDENTI E MOBILITA’”

Roma, 1° marzo 2025

Una variante al progetto della pista ciclopedonale di Monte Ciocci, mantenendo contestualmente anche i parcheggi, così da garantire la mobilità dei residenti di Via Nicolò V. E’ quanto annuncia la Presidente del Municipio XIII di Roma Capitale, Sabrina Giuseppetti, all’indomani del nuovo incontro con i con i residenti della strada, che si trova nei pressi del Vaticano.

“Nella mattina di venerdì 28 febbraio”, spiega la presidente Sabrina Giuseppetti, “abbiamo nuovamente incontrato i residenti di via Nicolò V dai quali avevamo, nei mesi scorsi, raccolto le istanze a seguito delle preoccupazioni per la realizzazione di una pista ciclabile a scapito dei parcheggi dei residenti stessi. Grazie all’impegno del Presidente della Commissione capitolina Lavori Pubblici, Antonio Stampete, al Direttore della Direzione Giubileo, Roberto Botta, e al capo segreteria del Sindaco, Albino Ruberti, siamo riusciti ad accogliere le richieste dei cittadini e a chiedere una variante al progetto della ciclabile, mantenendo anche i parcheggi in linea e quanto necessario a garantire le tutela della mobilità dei residenti”.

Per la presidente Sabrina Giuseppetti “il progetto della ciclopedonale di Monte Ciocci è molto importante e di grande pregio per questo quadrante di città, ma nella parte che riguarda via Nicolò V non può andare a discapito delle legittime esigenze dei residenti. Spiace che all’incontro non fossero presenti i rappresentanti dell’Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale ai quali abbiamo più volte chiesto di farsi carico di trovare una soluzione senza però alcun esito fattivo”.