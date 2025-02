Italia dei Diritti, Depierro chiede le dimissioni del direttore di Rainews24

” Grave esempio di disinformazione da parte del TG all news della televisione pubblica Rainews24 nel diffondere anzitempo una notizia avente come titolo l’assoluzione del Sottosegretario Delmastro. La decisione di inserire la notizia della presunta assoluzione dell’esponente di Fratelli d’Italia fedelissimo della Premier Giorgia Meloni è stata presa dal direttore della testata Paolo Petrecca anticipando la sentenza del Tribunale dopo la richiesta di assoluzione di Delmastro da parte del P.M. Come movimento Italia dei Diritti-DePierro chiediamo quindi che il direttore di Rainews24 Petrecca si dimetta dall’incarico essendo venuto meno al suo dovere di garantire un’informazione imparziale omettendo di verificare la fonte al quale lo stesso avrebbe fatto riferimento nel divulgare la notizia che si è poi dimostrata una fake news”.