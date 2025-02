Bracciano. Pulizia e manutenzioni straordinarie, viabilità

COMUNICATO del Sindaco Marco Crocicchi

Questa mattina è stata effettuata una pulizia straordinaria del parcheggio di via Cattaneo da parte di Tekneko, si tratta di un’area oggetto di continui fenomeni di abbandono dei rifiuti che intendiamo combattere con decisione. Inoltre è stata effettuata la pulizia di Piazza Dante, via Garibaldi, e aree limitrofe, Piazza Mazzini.

Si è proceduto a un intervento di manutenzione del verde nel giardino di via del lago.

In Via Paolo Borsellino, chiusa a seguito della caduta di un pino, è stato effettuato un intervento di messa in sicurezza dell’area dalla ditta Myoporum. Sulla base della relazione agronomica, sono stati completati gli interventi necessari, pertanto, si procede alla riapertura e al ripristino della viabilità. Seguiranno ulteriori interventi di manutenzione nell’area in questione.

La viabilità di via Flavia è ancora limitata e a senso unico, a seguito della caduta di alberature da una proprietà privata che ha reso necessaria l’emissione di un’ Ordinanza per ragioni di sicurezza, non solo prevedendo la potatura delle alberature ma anche la sistemazione del muro perimetrale dell’abitazione.

Alla Rotatoria, “La Rinascente”, è in corso una manutenzione straordinaria da parte della Società Futura Gardening, che ha “adottato” l’area a seguito di avviso di sponsorizzazione pubblicato dal Comune.

È stata completata l’asfaltatura dei due tratti più ammalorati di via San Celso, seguirà un intervento integrativo e il ripristino della segnaletica orizzontale.

Seguiranno aggiornamenti.

#Bracciano

#decorourbano

#lavoriincorso