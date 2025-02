A Palazzo Valentini l’esordio di Radio Core de Roma

A Palazzo Valentini il giorno di San Valentino è stato festeggiato con un’occasione speciale: il debutto ufficiale di Radio Core de Roma, con la conferenza spettacolo “Innamorati di Roma”.

L’editore Lorenzo Belviso, assieme ai conduttori, ai creator e a numerosi artisti tra cui cantautori e cantautrici come Fabrizio Amici, Lavinia Fiorani, Maurizio Fortini, Danilo Pace, l’autore radio televisivo Maurizio Francabandiera, gli attori e registi Tonino Tosto e Massimo Wertmuller, hanno partecipato a una serata all’insegna della musica e dello spettacolo dedicata a Roma e alla nuova emittente che nasce con l’idea di raccontare la Capitale con il suo dialetto, le sue tradizioni musicali, poetiche e artistiche.

“Oggi è un giorno speciale, un giorno che celebra la passione, l’amore, e soprattutto Roma. E quale data migliore di questa, il 14 febbraio, per dare il benvenuto a una nuova realtà che promette di entrare nel cuore di tutti noi: Radio Core de Roma. Radio Core de Roma non è solo un’emittente, è una vera e propria dichiarazione d’amore per Roma. Un amore che si fonde con la sua bellezza senza tempo, con la sua vitalità, con i suoi colori e suoni che ci emozionano ogni giorno.

Noi che assieme al Sindaco Roberto Gualtieri lavoriamo per restituire lustro a questa città e lavorare per tutte e tutti, restituendo dignità e centralità alle periferie della città come ai territori più lontani dell’area metropolitana, siamo particolarmente orgogliosi di questa nuova radio, che rappresenta un nuovo modo di vivere la città attraverso la musica e le parole, con l’intento di farci sognare e innamorare sempre di più di Roma e di ciò che la circonda, esportandone la bellezza. Sono particolarmente felice di ospitarvi nella splendida cornice di Palazzo Valentini, sede istituzionale di Città metropolitana, per dare ufficialmente il benvenuto a questa iniziativa che rende omaggio alla nostra storia e cultura, e che porterà la nostra voce e la nostra passione in tutta la città e oltre”.

Mariano Angelucci, Presidente XII Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale e Consigliere Città metropolitana di Roma Capitale