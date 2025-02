Presentato il progetto “Stupore dello Spazio Tempo Diversità”

È stato presentato a Palazzo Valentini dal Consigliere metropolitano Mariano Angelucci il progetto itinerante e internazionale “Stupore dello Spazio Tempo Diversità” da un’idea del maestro Francisco Cordoba.

“Una iniziativa per promuovere un dialogo culturale sempre più stretto, tra le diverse comunità, l’interconnessione tra il tempo, lo spazio e la diversità umana attraverso l’arte.

L’idea del Maestro Francisco Córdoba, ci invita a riscoprire la bellezza e l’importanza di vivere insieme in un mondo che cambia rapidamente.

Le iniziative che abbiamo presentato stamane, toccheranno punti vitali della nostra città, portando arte e cultura nei luoghi più significativi della Capitale e soprattutto delle periferie, dai municipi alle piazze, dalle vie storiche ai quartieri più lontani, con l’intento di coinvolgere tutti, cittadini e visitatori, in un’esperienza collettiva che abbatte le barriere e stimola il pensiero

critico.

Le istallazioni saranno visibili per un mese, dal 15 febbraio al 15 marzo, in ben nove municipi della nostra città, nel Municipio II, nel IV, nel V, nel VI, nel VII, nell’VIII, nel IX, nell’XI e nel Roma XV.

“Stupore dello Spazio Tempo Diversità” non è solo un’esposizione d’arte, ma una riflessione profonda e un’occasione per costruire ponti tra culture diverse, per riscoprire la nostra umanità e per guardare al futuro con speranza, consapevoli che la diversità è una risorsa e una

forza che ci arricchisce. Siamo felici che l’iniziativa sia supportata dalla Città metropolitana di Roma che unisce Roma al territorio provinciale.”.

Così in una nota il Consigliere metropolitano Mariano Angelucci