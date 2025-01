Scuola, liceo Gullace, parla Parrucci

“A tre mesi dall’incendio che ha reso inagibile la sede succursale del Liceo Teresa Gullace Talotta, studenti e studentesse sono rientrati in presenza presso la sede centrale di Piazza Cavalieri del Lavoro, in un primo momento inagibile. Grazie al lavoro fatto insieme al Prefetto di Roma Lamberto Giannini, all’USR, ai Cavalieri del Lavoro – proprietari dell’immobile centrale – e a tutti i tecnici di Città metropolitana, è stato possibile raggiungere questo primo risultato per far tornare i ragazzi in presenza. Adesso la priorità è intervenire sulla succursale. Purtroppo Città metropolitana, dopo aver destinato i fondi disponibili alla messa in sicurezza degli istituti superiori di Roma e Provincia, per cui mancano ancora 130 milioni di euro, non ha la possibilità di stanziare gli ulteriori 2 milioni di euro necessari per il ripristino della struttura scolastica. Nonostante i numerosi appelli fatti dal Sindaco Gualtieri, da me e da tutte le istituzioni coinvolte, al momento non c’è disponibilità di risorse. Nell’ultimo bilancio, Città metropolitana ha potuto stanziare oltre 200 mila euro che serviranno per affidare a tecnici specializzati l’analisi dei danni subiti, in sinergia con i Vigili del Fuoco, individuando quale materiale potrà essere riutilizzato, una volta bonificato, e quale invece dovrà essere smaltito. A seguire, sarà necessario progettare gli interventi sull’impiantistica danneggiata, che dovrà essere ripristinata a norma, per poi procedere all’effettiva realizzazione dei lavori. Colgo quindi l’occasione per rinnovare l’appello al Governo a non lasciarci soli, individuando i fondi necessari per recuperare una sede così importante per il territorio. I fondi vanno individuati subito, per consentire di attivare le procedure di gara ed esecuzione dei lavori entro l’anno solare”.

Daniele Parrucci, Consigliere delegato all’Edilizia scolastica di Città metropolitana di Roma Capitale