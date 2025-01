Consulta per la disabilità a Cerveteri, restano aperte le iscrizioni

Cerveteri continua il suo impegno per un futuro più inclusivo. Dopo l’affidamento della progettazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), un progetto fondamentale per rendere la città più accessibile a tutti, l’Amministrazione rilancia la possibilità di iscriversi alla Consulta Cittadina permanente per le Politiche a favore delle Persone con Disabilità.

“Questo importante passo si inserisce in un percorso che mira a coinvolgere attivamente la comunità – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti – e proprio in questa ottica rilanciamo l’invito a iscriversi alla Consulta, un’opportunità unica per contribuire in maniera diretta alle politiche sulla disabilità nel nostro territorio.”

Con l’avvio della progettazione del PEBA, la partecipazione alla Consulta diventa ancora più strategica: un luogo dove le esperienze e le necessità del mondo della disabilità possono tradursi in azioni concrete.

Il Sindaco ha così concluso: “Ricordo che possono iscriversi alla Consulta le persone con disabilità, i loro genitori o famigliari residenti a Cerveteri, singoli cittadini interessati, operatori, associazioni o enti del terzo settore. Invito quindi chiunque sia interessato a presentare formale adesione.”