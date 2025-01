Gianfranco Cicuti riconfermato presidente Lazio dell’Ansmes

Gianfranco Cicuti è stato riconfermato presidente del Comitato regionale Lazio dell’Ansmes (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP). La riconferma è avvenuta nei giorni scorsi a Roma al termine delle elezioni che si sono svolte nel Salone d’Onore del Coni.

Gianfranco Cicuti, Arbitro Benemerito dell’Associazione Italiana Arbitri, nel corso della sua carriera sportiva e dirigenziale, è stato organo tecnico della CAI e osservatore nazionale per 10 anni alla CAN (serie A e serie B), e componente nel Comitato Regionale Lazio del CONI. “Ringrazio tutti gli associati che hanno voluto onorarmi della riconferma per il prossimo quadriennio olimpico”, ha commentato Gianfranco Cicuti, “Come Ansmes Lazio abbiamo promosso in questi anni numerose iniziative soprattutto per avvicinare i giovani allo sport”. A salutare l’elezione del presidente Cicuti anche il presidente nazionale dell’Ansmes, Francesco Conforti e vari consiglieri nazionali.

Nel corso delle elezioni è stato rinnovato il consiglio direttivo. Sono stati eletti Rosario Geronimo, Giorgio Bonaldi, Andrea Milardi, Alessandro Cavanna, Franco Patrizi e Ugo Russo.

Eletti anche i delegati all’assemblea nazionale. Si tratta di Rosario Geronimo, Gianfranco Cicuti, Antonello Assogna, Alessandro Pescosolido, Giorgio Bonaldi, Ugo Borrelli, Antonio Cafiero, Cesare Sagrestani, Enzo Di Capua e Domenico Giordani.

Per quanto riguarda i comitati provinciali sono stati eletti come presidenti Antonello Assogna (Roma), Alessandro Pescosolido (Frosinone), Alessandro Pica (Viterbo), Carlo Frutti (Rieti) ed Enzo Di Capua (Latina).