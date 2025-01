ll Parco in Festa: la magia del Natale a Manziana

Questa mattina, 5 gennaio, il centro di Manziana ha accolto i suoi abitanti con una giornata grigia, ma ancora intrisa dell’atmosfera magica del Natale. La cittadina, immersa nel cuore del nostro meraviglioso territorio, continua a incantare con i suoi scorci e le tradizioni che uniscono grandi e piccini.

Tra le attrazioni di questa giornata, spicca la fontana decorata con un piccolo presepe, simbolo di una comunità che valorizza il calore delle festività e il legame con le proprie radici. Nonostante la mancanza di jazz, il fascino del luogo non è stato scalfito, regalando comunque un momento di quiete e riflessione.

Il Parco in Festa, finanziato dal Parco Naturale di Bracciano e Martignano, in collaborazione con la DMO BELTUR, si conferma un’occasione per riscoprire i luoghi che ci circondano e per apprezzare le bellezze del nostro territorio, in un periodo dell’anno che invita a stare insieme e a celebrare ciò che ci unisce.

Giovanni Furgiuele

Redazione L’agone