Il parco in festa – Oriolo Romano riscopre la sua storia attraverso un’escursione interpretativa proposta dagli Amici della via Clodia

Questa mattina il borgo della Tuscia è stato teatro di un’escursione, unica nel suo genere, organizzata dal Parco Naturale Bracciano e Martignano in collaborazione con Beltur – Lakes of Rome nell’ambito della manifestazione “Il Parco in Festa”.

L’attività, guidata da Paolo Guardalà, Presidente dell’Associazione Amici della Via Clodia, ha offerto ai partecipanti un viaggio nel tempo alla scoperta della “Città Ideale” fondata nel XVI secolo da Giorgio Santacroce.

L’escursione interpretativa ha posto particolare attenzione sul tema della gestione delle risorse idriche svelando come l’acqua sia stata un motore di sviluppo per Oriolo Romano, ma anche un potente strumento di controllo e potere.

Attraverso un itinerario studiato nei dettagli, i partecipanti hanno visitato fontanili, fontane artistiche e luoghi simbolo del paese, osservando da vicino il legame storico tra la comunità oriolese e la risorsa idrica.

“Questa tematica è oggi più che mai attuale”, ha commentato Paolo Guardalà. “La gestione dell’acqua non è solo una questione ambientale, ma anche un elemento chiave per lo sviluppo sostenibile e l’equilibrio sociale”.

Il percorso, di poco più di tre ore, si è sviluppato ad anello e si è concluso davanti al Palazzo Altieri. Nei giardini del palazzo, i partecipanti hanno ammirato alcuni degli alberi monumentali più antichi e significativi di Oriolo chiudendo l’esperienza con una riflessione sulla simbiosi tra uomo e natura.

L’iniziativa, che ha riscosso interesse e sarà riproposta come da programma della festa sabato 4 gennaio 2025. Il ritrovo è fissato alle ore 9:00 davanti a Palazzo Altieri con rientro previsto alle ore 12:00.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Associazione tramite WhatsApp al numero 351-9167433 o seguire le loro attività sulle pagine social ufficiali di Facebook e Instagram.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e nelle bellezze naturali di Oriolo Romano, riscoprendo l’importanza dell’acqua come risorsa vitale e strumento di progresso.

L’agone nuovo, presente alla manifestazione, ringrazia gli organizzatori e quanti a titolo volontaristico, si mettono a disposizione per il successo di queste iniziative.

Giovanni Furgiuele

Redazione L’agone