Lazio, D’Amato: “Votato contro il bilancio regionale, manovra di galleggiamento e non si riducono addizionali Irpef e Irap”

Riceviamo e pubblichiamo – “Di fronte alle grandi sfide che abbiamo di fronte, il bilancio regionale è solo di galleggiamento. Non c’è nessuna visione sulle grandi sfide se pensiamo, ad esempio, alla riforma del welfare in una regione che invecchia e, soprattutto, abbiamo una regione assolutamente ferma. Non si riducono le addizionali Irpef e Irap, cosa possibile a legislazione vigente, solo parzialmente compensate dal fondo taglia tasse voluto dal centrosinistra, e la proposta di cambiare lo statuto per inserire i sottosegretari è irricevibile. È evidente: il Lazio è prigioniero della crisi della maggioranza, in questo modo non si va lontano e a rimetterci sono famiglie e imprese”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato.