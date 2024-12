Multe à gogo, con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada. Multato anche Babbo Natale. Cosa cambia

Con lo scopo di rendere le nostre strade più sicure ed evitare il crescente numero di vittime stradali, soprattutto tra i giovani, il 14 dicembre 2024, è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada che apporta sanzioni più severe per chi utilizza lo smartphone durante la guida, o eccede nella velocità, o guida sotto l’effetto di alcol e droghe, oppure utilizza monopattini elettrici senza rispettare le norme. Nuove disposizioni riguardano anche i neopatentati. Nelle prime 48 ore, dall’entrata in vigore delle nuove norme, i dati diffusi dal ministero dei Trasporti e dal Ministero degli Interni, rilevavano che le numerose pattuglie di Polizia e di Carabinieri, dispiegate nei controlli, hanno contestato più di 4 mila violazioni diverse: guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, guida in stato di ebbrezza alcolica, uso scorretto del cellulare alla guida, eccesso di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza. Essi hanno decurtato più di 8 mila punti dalle patenti, ritirato almeno 330 patenti e molte carte di circolazione. Figuriamoci che, nel paese di Montegrotto (Padova) anche Babbo Natale è stato multato da una pattuglia dei carabinieri perché la sua “slitta” a motore era senza luci e non rendeva visibile la targa. Il fine corsa di Babbo Natale ha deluso i bambini in festa che stavano aspettando i suoi doni e le famiglie che si erano preparate ad accoglierlo. La parrocchia avrà il compito di demolire la sua slitta.

Chi utilizza il cellulare mentre guida va incontro ad una multa variabile da 250 euro a 1.000 euro. Chi ha meno di 10 punti sulla patente, la vedrà sospesa per 15 giorni, mentre al guidatore con almeno 10 punti, la patente, sarà automaticamente sospesa per una settimana. In caso di recidiva, la multa può aumentare fino a 1400 euro, con sospensione della patente fino a tre mesi e decurtazione da 8 a 10 punti.

Eccesso di velocità e regolamentazione degli autovelox

Le sanzioni per eccesso di velocità prevedono multe che variano da173 a 694 euro; esse saranno inflitte qualora si superi il limite di 10 km/h ma si rimanga contenuti entro 40 km/h. La sanzione può aumentare da 220 a 880 euro, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni se l’eccesso di velocità è avvenuto in un centro abitato e si è ripetuto almeno due volte in un anno.

Sarà regolamentato l’uso degli autovelox, con l’obbligo di omologazioni e applicazioni uniformi a livello nazionale.

Le multe, per chi guida sotto l’effetto di alcol e droghe, variano dipendentemente dal tasso alcolemico e/o dalle droghe assunte. Chi guida dopo aver assunto alcol potrebbe trovarsi a pagare tra 573 e 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi qualora il tasso alcolemico sia tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. Se il tasso è tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si rischia l’arresto fino a 6 mesi e il pagamento di un’ammenda da 800 a 3.200 euro con la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso è superiore a 1,5 grammi per litro, l’arresto va da 6 mesi a un anno, con ammende da 1.500 a 6.000 euro e sospensione della patente da uno a due anni.

Per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti non vi sarà nessuna tolleranza. A chi risulta positivo ai test sarà immediatamente ritirata la patente con la sospensione per tre anni. Tuttavia il ministero dei Trasporti dovrà tener conto, anche attraverso valutazioni mediche, dei casi di assunzione di alcuni farmaci come i derivati dai cannabinoidi, gli antistaminici e gli antidolorifici. che potrebbero creare dei “falsi positivi”.

Le norme che regolano l’uso dei monopattini elettrici

I monopattini elettrici non possono circolare su strade con limite di velocità superiore a 50 km/h; possono raggiungere i 20 km/h su strada, mentre solo 6 km/h nelle aree pedonali; possono essere guidati a partire dai 14 anni, solo indossando il casco; non possono essere lasciati in sosta sui marciapiedi. Erano già obbligatorie le luci ed i freni anteriori/posteriori e il campanello, ma ora è scattato anche l’obbligo di targa e di assicurazione, chi ne è sprovvisto rischia una multa che varia da 100 a 400 euro. Sebbene l’obbligo del casco sia stato confermato, mancano ancora i regolamenti attuativi per la targa e l’assicurazione le cui norme sono ancora poco chiare. Tutto ciò sta avendo ripercussione sui produttori e sui servizi di noleggio

Le regole per i neopatentati, riguardano esclusivamente coloro che hanno conseguito la patente dopo l’approvazione della riforma. Essi non potranno condurre né veicoli con una potenza superiore a 75 kW/t, né autovetture con potenza maggiore di 105 kW. Il periodo durante il quale i neopatentati non potranno guidare auto potenti è salito da uno a tre anni. I neopatentati sono più soggetti a penalità più severe in termini di decurtazione dei punti patente per eccesso di velocità, ad esempio: vengono decurtati 6 punti se l’eccesso va da 10 a 40 km/h: da 40 a 60 km/h, verranno decurtati 12 punti; oltre 60 km/h saranno decurtati 20 punti.

Anna Maria Onelli

Redattore L’agone